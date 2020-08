Amazon Gaming Week: notebook MSI GS75 Stealth con RTX 2060 con 400€ di sconto!

Continuano le offerte dell’Amazon Gaming Week, che vi consentono di approfittare di sconti a tempo limitato per mettere le mani su prodotti dedicati ai videogiocatori su tutte le piattaforme. Dopo gli sconti PlayStation per chi ama giocare su console, vi segnaliamo ora una imperdibile promozione per i PC gamer o aspiranti tali, che propone un taglio di prezzo davvero enorme sul portatile da gaming MSI GS75 Stealth 9SE-493IT.

Parliamo di un portatile dalla scheda tecnica davvero impressionante, che mette insieme in una scocca pensata per il massimo della portabilità delle specifiche che consentono di vivere al massimo delle possibilità anche i videogiochi più recenti. Il processore è infatti un Intel Core i7-9750H, mentre la scheda grafica è una NVIDIA RTX 2060 da 6 GB. Significa, insomma, che potrete giocare su un notebook i videogiochi anche in ray-tracing, grazie alla presenza di una scheda NVIDIA di ultima generazione.

MSI GS75, che monta anche 16 GB di RAM DDR4 da 2666 MHz (ma potete espanderla fino a 64 GB), affida l’archiviazione a una SSD NVME PCiE da 1 TB, ideale per salvare un buon numero di giochi senza rinunciare alla velocità delle prestazioni. Di altissimo livello anche il monitor, un 17,3″ 1920 x 1080 con refresh rate a 144 Hz, che garantisce il massimo della naturalezza nei movimenti, evitando tearing e stuttering il più possibile.

Il portatile, inoltre, è raccomandato anche per gli streamer, dal momento che ha già installata una webcam – nonostante le cornici estremamente ridotte del monitor, dove è ospitata. Menzione anche per la tastiera Steelseries QWERTY con layout italiano, molto precisa e personalizzabile con software dedicato, per sbizzarrirvi con la sua retroilluminazione RGB.

Normalmente venduto a 2.399€, questo portatile da gaming è ora proposto a 1.999€, con uno sconto di 400€ sul prezzo di listino e un risparmio pari al 17% del suo costo di listino. VI raccomandiamo di approfittare della promozione prima che si esaurisca, se siete in cerca di una soluzione da gaming affidabile e limitata a un peso di poco più di 2 kg.

» Clicca qui per acquistare MSI GS75 Stealth 9SE in promozione «

Altre offerte Amazon