Amazon Gaming Week: partono le offerte PlayStation fino al 26 agosto!

La Amazon Gaming Week continua ad arricchirsi di nuove promozioni: arrivano così anche i saldi PlayStation, che rimarranno in essere fino al prossimo 26 agosto e che coinvolgono sia la console che i videogiochi a essa dedicati, che gli accessori e i controller utilizzabili con PS4.

Per quanto riguarda la console, lo sconto in evidenza è sicuramente quello su PlayStation 4 Pro: la piattaforma potenziata del produttore giapponese viene proposta con uno sconto del 12% sul costo di listino, che vi consente di portarla a casa spendendo 369,99€ anziché 419,99€ come sarebbe normalmente previsto, in questa variante che include anche un buono PlayStation Store da 20€, spendibile per acquistare i prodotti che preferite in formato digitale. La console, che consente di giocare anche in HDR e può raggiungere il 4K, è proposta con un hard disk interno da 1 TB, ideale per contenere un buon numero di giochi scaricati da PlayStation Store.

Se, invece, volete rinnovare la vostra dotazione di controller, vi segnaliamo che lo speciale DualShock 4 Midnight Blue, proposto in una edizione speciale, è ora abbondantemente in saldo. Grazie alla promozione potete infatti acquistarlo spendendo 55€ anziché 74,99€, con quindi un risparmio del 27% sull’abituale prezzo di listino. Il controller, che ha ovviamente tutti i pulsanti, il touchpad e le funzionalità standard di DualShock 4, è proposto in un’accattivante livrea tra blu e antracite, che appare sicuramente molto elegante e strizza l’occhio a chi non ama i colori troppi vivaci da abbinare all’impugnatura nera del controller PlayStation 4.

Tra gli sconti sui videogiochi, che riguardano i first party, vi segnaliamo invece quello dedicato a God of War: l’eccellente nuovo inizio della saga di Sony Santa Monica si porta infatti ora a casa al costo irrisorio di 16,99€, ancora più basso rispetto a quello normalmente previsto per i successi che entrano nella collana economica PlayStation Hits.

Di seguito, vediamo le più imperdibili tra le offerte PlayStation dell’Amazon Gaming Week.

Amazon Gaming Week – Offerte PlayStation

