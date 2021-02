Amazon: disponibile il set Limited Edition degli Amiibo di Mario Gatto e Peach Gatto

Nonostante siano già passati oltre sei anni dalla loro prima presentazione, gli amiibo, le piccole statuette Nintendo che riproducono vari personaggi ed oggetti provenienti da alcune delle saghe più amate dalla grande N, continuano ad essere estremamente popolari e gli appassionati non perdono occasione di acquistarne sempre di nuovi da aggiungere alla propria collezione. Complice anche il loro basso costo, si tratta di oggetti particolarmente attraenti sia da esporre all’interno della propria confezione che da mostrare ben allineati su una mensola.

Ma non è tutto! Gli amiibo, infatti, consentono anche di sbloccare eventuali bonus in alcuni titoli selezionati, possibilità che fa acquisire ulteriore interesse verso questo genere di prodotti. Basta appoggiare l’amiibo in questione sul Joy-Con destro della console Nintendo Switch, dotato di un sensore NFC integrato, per effettuare lo scambio di dati. Ormai gli amiibo non vengono semplicemente considerati solo accessori, ma veri e proprio pezzi da collezione, certe volte anche di un certo valore dato che, nel corso del tempo, alcuni modelli non vengono più prodotti e questo innalza la loro rarità.

Recentemente, Nintendo ha lanciato Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, versione riveduta e corretta del platform game già apparso in precedenza su Nintendo WiiU ed ora disponibile su Switch con una serie di nuove caratteristiche, come la possibilità di giocare online con altre persone e una nuova avventure inedita che vede Mario fronteggiare un Bowser modificato da una sostanza nera che lo ha trasformato in un terribile mostro votato alla distruzione totale.

In occasione di questo evento, è stato distribuito un nuovo set di amiibo in edizione limitata che riproduce le fattezze di Mario Gatto e Peach Gatto, due dei protagonisti del gioco. Si tratta di un prodotto imperdibile per gli amanti della serie e che è stato realizzato appositamente per festeggiare il 35° anniversario di Super Mario Bros. Nel caso foste interessati, potete acquistare l’articolo direttamente dal link sottostante, mentre, se cercate altre informazioni sugli amiibo più rari, vi consigliamo di consultare il nostro articolo dedicato.

