I migliori e più rari Amiibo | Ottobre 2020

Sembra ormai passato tantissimo tempo da quel lontano 2014, quando Nintendo mostrò al mondo gli Amiibo, quelle particolari action figure a basso costo che riproducevano fedelmente personaggi dell’universo Nintendo e che, messe a contatto con la propria console, permettevano loro di prendere vita nello schermo.

Anche se la meccanica dei toys-to-life ha recentemente perso notevolmente attrattiva, gli Amiibo hanno continuato a resistere grazie all’innegabile carisma e popolarità dei personaggi rappresentati, che in alcuni casi sono anche perfino le uniche action figure a loro dedicate. Di conseguenza, gli Amiibo non sono soltanto divertenti accessori da usare nei videogiochi, ma sono diventati dei veri e propri oggetti da collezione. E come tutti gli oggetti cercati dai fan più accaniti, il loro prezzo è in grado di aumentare velocemente non appena la produzione viene interrotta, seguendo una semplice logica di domanda e offerta.

Alcuni dei primi Amiibo realizzati.

Negli ultimi anni è successo tantissime volte che alcuni Amiibo inizialmente comunissimi, all’improvviso si rivelarono essere delle vere e proprie miniere d’oro per chiunque fosse riuscito a metterli da parte in eccellenti condizioni, a causa di inaspettati boom del mercato. Data l’ampia gamma di articoli disponibili, ci è sembrata una buona idea provare a riepilogare quali fossero i migliori e più rari Amiibo, ossia quelle statuine che non solo sono particolarmente rare o in esaurimento, ma che possono avere anche una più che discreta attrattiva ed un’ottima realizzazione.

Sottolineiamo che la nostra selezione include solo prodotti attualmente disponibili su Amazon nella loro versione europea, per poter soddisfare i collezionisti più esigenti e dare loro la possibilità di accedervi rapidamente. Non abbiamo dunque incluso edizioni internazionali come quelle giapponesi – che, ricordiamo, offrono le stesse caratteristiche delle altre regioni. L’unica vera differenza tra le regioni è dunque la scatola, che però può rappresentare un aspetto fondamentale per i collezionisti.

I migliori e più rari Amiibo

Amiibo Charizard – Lo starter Pokémon più popolare

Charizard di sicuro non ha bisogno di alcuna presentazione, trattandosi di uno dei Pokémon più popolari in assoluto della serie. Il mostriciattolo numero 6 nel Pokédex regionale si rivelò un personaggio giocabile talmente popolare che in occasione dell’uscita del quarto capitolo della serie Super Smash Bros. si sganciò dall’allenatore Pokémon e divenne un unico e completo personaggio giocabile. Questa procedura venne poi annullata su Ultimate, dove tornò ad essere uno dei 3 Pokémon selezionabili dal personaggio insieme a Squirtle ed Ivysaur. Anche se recentemente sono stati realizzati anche gli Amiibo del resto del cast, l’Amiibo di Charizard non è stato ristampato, contribuendo dunque ad aumentarne il desiderio e la rarità. Questo ha fatto inevitabilmente far salire il prezzo di questa statuina, per cui bisognerà attualmente investire una cifra vicina ai 50€. L’utilizzo su Super Smash Bros. Ultimate vi permetterà di allenare il Pokémon Trainer, non limitandovi dunque ad allenare il solo Charizard.

Amiibo Samus Aran – Il migliore dedicato alla protagonista di Metroid

In occasione dell’uscita di Metroid Samus Returns, Nintendo decise di lanciare un nuovo Amiibo dedicato alla cacciatrice di taglie spaziale più amata. A differenza della variante dedicata a Super Smash Bros, questa statuina presenta una posa molto più aggressiva che richiama la copertina del gioco. Dato che la serie di Amiibo dedicata a Metroid è ormai fuori produzione, l’Amiibo di Samus Aran ha aumentato notevolmente valore, non solo per la sua innegabile bellezza ma anche per la sua compatibilità con Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe e Bayonetta 2, le cui funzionalità sono però rimaste identiche alla variante Smash. Sarà necessario spendere una cifra vicino ai 50€ per farla vostra, mentre l’Amiibo di Samus in versione Smash è invece recuperabile rimanendo sotto i 40€ di spesa.

Amiibo Mario 30th Anniversary – Per i più nostalgici

Oggi Super Mario è arrivato all’anniversario numero 35, ma in occasione del trentennale l’occasione venne celebrata con dei particolarissimi Amiibo con uno stile pixel dedicati allo storico primo titolo della serie. L’Amiibo di Mario 30th Anniversary è infatti una fedelissima rappresentazione dell’idraulico in 8 bit, con una base d’appoggio a forma di Tubo Warp. Si tratta di un vero e proprio oggetto da collezione ma che nella maggior parte dei giochi si comporta proprio come un comunissimo Amiibo di Mario e dunque compatibile con titoli come Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey, Yoshi’s Crafted World e diversi altri. Questo amiibo è disponibile in due varianti, una versione con i colori classici per cui si potrà arrivare a spendere almeno 40€ e la più rara versione con colori moderni, con cifre che vanno dai 65€ in su.

Amiibo Shovel Knight – Per i fan del titolo Yacht Club Games

Shovel Knight è uno dei migliori esempi di un titolo indie che riesce a conquistare così tanto il pubblico da riuscire a ritagliarsi un proprio spazio tra le grandi IP videoludiche. Per celebrare l’uscita del titolo su Wii U, Yacht Club Games decise di realizzare l’Amiibo di Shovel Knight, grazie al quale si sarebbero potute sbloccare alcune funzionalità esclusive. Questo Amiibo è stato di recente ristampato in una moderna versione Gold, che vede l’eroe del titolo indossare un armatura interamente dorata e che è ancora attualmente in commercio. La versione originale con la colorazione standard è però andata ormai fuori produzione. Trattandosi dell’unica figurina che ritrae lo Shovel Knight come tutti realmente lo conosciamo e complice il fatto che Shovel Knight è ormai diventato un cult per i fan dei giochi in stile 8-bit, il suo valore è aumentato, ed adesso può essere recuperato con una spesa non inferiore ai 50€. L’Amiibo è compatibile non solo con le versioni Switch di Shovel Knight e Shovel Knight Showdown, ma anche con Super Smash Bros. Ultimate. Potrete infatti sbloccare lo Spirito di Shovel Knight, da fare equipaggiare ai vostri lottatori preferiti.

Amiibo Meta Knight – Il personaggio più popolare di Kirby

Questa selezione è dedicata interamente al personaggio di Meta Knight, in quanto sembrerebbe innegabile la sua popolarità per quanto riguarda i personaggi di Kirby. Il misterioso spadaccino mascherato è infatti stato reso disponibile nel corso degli anni in due serie di Amiibo: una variante dedicata a Super Smash Bros e un’altra edizione per la serie di Kirby. In entrambi i casi, Meta Knight si è rivelato essere uno degli Amiibo più rari da recuperare, diventando in entrambi i casi esaurito dopo pochi giorni. Sarà infatti necessaria una spesa di almeno 50€, a prescindere dalla variante da voi preferita. Sottolineiamo che però la versione Smash tende a crescere più facilmente di valore, facendo parte di una serie composta da numerosi personaggi ed essendo di produzione più vecchia. L’Amiibo di Meta Knight può essere utilizzato su Super Smash Bros. Ultimate, Kirby Star Allies ed anche su Super Kirby Clash.

Amiibo Yoshi di Lana – I più teneri

I prodotti che vi segnaleremo in questa selezione non sono particolarmente rari, ma sono comunque in esaurimento e sarebbe dunque una buona idea cercare di recuperarli il prima possibile. Questi Amiibo sono particolarmente unici in quanto fatti interamente di lana, un modo per celebrare l’uscita di Yoshi’s Wooly World, un titolo che vedeva il nostro dinosauro di Super Mario preferito in un mondo interamente lanoso. La variante rosa è oramai purtroppo esaurita, ma sono ancora disponibili gli Amiibo Yoshi di Lana nei colori verde e azzurro, al prezzo di 24,99€ l’uno. Se utilizzato all’interno di Yoshi’s Crafted World potrete sbloccare un costume a tema dedicato allo Yoshi di lana, mentre se utilizzato all’interno di giochi come Super Smash Bros. Ultimate e e Mario Kart 8 Deluxe si comporterà proprio come un normale Amiibo Yoshi.

Amiibo Waluigi – Per i fan del rivale di Luigi

Nonostante la sempre crescente popolarità del compagno di avventure (o meglio, disavventure) di Wario, i fan del buffo rivale di Luigi vestito di viola non hanno sempre avuto buona fortuna per la rappresentazione del personaggio. Per questo motivo l’uscita dell’Amiibo di Waluigi si è rivelata essere un successo inaspettato, rendendo la figurina una delle più popolari della serie di Super Mario. Ad oggi è necessaria una spesa di almeno 60€ per assicurarsi la presenza di questo pezzo pregiato nella propria collezione. L’Amiibo di Waluigi vi permetterà di sbloccare un costume apposito se utilizzato su Super Mario Odyssey, ma può anche essere utilizzato all’interno di Super Mario Party e di Super Smash Bros. Ultimate, non come lottatore – ovviamente – ma per sbloccare il suo spirito.

Amiibo Bowser Junior – Per chi adora il figlio di Bowser

Anche se è stata lanciata un’intera serie dedicata a Super Mario, il figlio di Bowser è stato uno dei personaggi che erano assenti da questa collezione. Un’assenza che si fa fatica a giustificare, data la sempre più crescente importanza di Bowser Junior come personaggio, nel tempo diventato un vero e proprio rivale di Mario e soci. Questo è sicuramente uno dei tanti motivi alla base della rarità dell’unico Amiibo di Bowser Junior esistente, appartenente alla serie Super Smash Bros. Ad oggi per poterlo fare vostro sarà necessaria una cifra non indifferente, che può arrivare anche ad oltre i 70€. Si tratta però di una delle figurine realizzate meglio dell’era Wii U e 3DS, che i fan del personaggio sicuramente hanno saputo apprezzare. Oltre ovviamente alla compatibilità con Super Smash Bros. Ultimate, segnaliamo che è possibile utilizzare questo Amiibo su Super Mario Party e su Bayonetta 2.

Amiibo Metroid – Morbido e letale

La già citata Samus Aran non era l’unica protagonista a fare parte della serie dedicata a Metroid. La serie era infatti composta da due Amiibo, e l’altro personaggio scelto è stato… un Metroid. Proprio così: si tratta di una figurina dedicata al celebre omonimo alieno del franchise. L’Amiibo di Metroid è particolarmente ben fatto, in quanto la sua enorme testa è stata realizzata con della morbida plastica, piacevole dunque al tatto. Un effetto davvero unico, che unito alla scarsa reperibilità del prodotto ha fatto sì che questo Amiibo diventasse esaurito in pochissimo tempo. Oggi è ancora possibile recuperarlo, ma sarà necessario essere disposti a spendere una cifra vicina agli 80€. Oltre alla sua ovvia compatibilità con Metroid Samus Returns, segnaliamo il possibile utilizzo su Super Smash Bros. Ultimate per sbloccare lo spirito del personaggio.

Amiibo Splatoon Octoling 3 in 1 – I più rari della serie Splatoon

Il secondo capitolo di Splatoon tra le varie novità ha aggiunto la possibilità di poter giocare come gli Octoling, precedentemente unicamente disponibili come rivali. La novità è stata sicuramente gradita dai fan della serie, e Nintendo ha deciso di pubblicizzare il loro ingresso con un bundle Amiibo dedicato ad essi. Il Pack Amiibo Octoling include tre statuine, dedicate rispettivamente all’Octoling ragazzo, ragazza ed una versione da polpo. Un’operazione dunque molto simile a quanto venne fatto con gli Inkling per il primo capitolo. Questi Amiibo non sono disponibili singolarmente e sarà dunque necessaria una spesa di circa 80€ per poterli avere tutti e tre. Possono essere utilizzati non solo su Splatoon 2, ma anche su Mario Kart 8 Deluxe e Super Smash Bros. Ultimate.

Amiibo Rosalinda – Per i fan di Super Mario Galaxy

La principessa Rosalinda, apparsa per la prima volta nel capolavoro Super Mario Galaxy, è riuscita fin da subito a conquistare il cuore dei giocatori grazie ad una storia ben realizzata ed un design azzeccato, che segnarono la prima di molteplici apparizioni del personaggio. Grazie alla sua popolarità, riuscire a procurarsi uno dei suoi Amiibo è sempre stata una impresa non facile da realizzare, particolarmente nell’edizione ispirata alla serie di Super Mario. L’Amiibo di Rosalinda in questa variante infatti riesce a raggiungere addirittura cifre vicine ai 100€ ed è sicuramente una delle più preziose della collezione. La variante Smash all’epoca della sua uscita divenne l’Amiibo più raro di tutta la collezione. Oggi non arriviamo più a quei livelli ed è più semplice riuscire a recuperarla, ma sarà comunque necessaria una spesa ingente – che si avvicina ai 60€. La serie Smash ha deciso di rappresentare fedelmente anche uno sfavillotto, mentre la variante Super Mario vede la principessa in solitaria. L’Amiibo di Rosalinda può essere utilizzato su Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party e Mario Kart 8 Deluxe.

Amiibo 4 Campioni – I migliori di Breath of the Wild

Breath of the Wild, uno dei capolavori di Nintendo per questa generazione, è riuscito ad elevare la serie anche grazie ad una storia ben azzeccata e la presenza di nuovi personaggi incredibilmente carismatici. Tra questi è impossibile non citare i quattro campioni, leggendari personaggi che abbiamo tutti imparato ad apprezzare. Venduti inseparabilmente in un pack da ben quattro personaggi, il Bundle Amiibo 4 Campioni riuscì ad andare esaurito in pochissimo tempo. Ad oggi per poterlo acquistare è necessaria una spesa da oltre 100€, ma niente panico perché stata confermata una ristampa per il mese prossimo, in occasione dell’uscita del nuovissimo Hyrule Warriors. Vi consigliamo dunque di dotarvi di un po’ di pazienza e di tenere d’occhio questa pagina, per poterveli assicurare ad un prezzo vantaggioso prima che tornino a diventare rarissimi.

Amiibo Pikmin – Adorabili e rarissimi

Questa proposta è sicuramente una delle più particolari, in quanto realizzata per una serie di Amiibo, Pikmin, di cui è disponibile solo una statuina. Prodotta in occasione del lancio di Hey! Pikmin, l’Amiibo Pikmin rappresenta tutti e cinque i simpatici protagonisti principali del gioco, tutti con pose diverse ed impegnati a svolgere una delle loro tipiche mansioni. Vennero realizzate pochissime copie di questo Amiibo, complici anche le vendite abbastanza sottotono del gioco a loro dedicato. Per questo motivo è diventato un vero oggetto da collezione, raggiungendo cifre superiori ai 100€. Tra i giochi compatibili segnaliamo gli immancabili Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe. Non sappiamo invece ancora se verrà reso compatibile con l’edizione Deluxe di Pikmin 3, in uscita a breve su Nintendo Switch.

Amiibo Wario – Il più raro della serie Super Mario

Lo ammettiamo: al momento della stesura di questo testo siamo rimasti sorpresi anche noi dalla rarità di questo articolo. A differenza della versione di Super Smash Bros, molto più comune e che rappresenta il personaggio con gli abiti che indossa nella serie WarioWare, l’Amiibo di Wario appartenente alla serie Super Mario mostra il personaggio con i suoi più classici vestiti gialli e viola. Una combinazione della popolarità del personaggio, unita alla scarsa reperibilità – ed essendo anche l’unico Amiibo che rappresenta Wario con abiti tradizionali – ha fatto in modo che questa figurina andasse a ruba, divenendo richiestissima sul mercato, al punto che il prezzo ha raggiunto i 100€, andando spesso anche oltre. Si tratta sicuramente l’Amiibo più prezioso della serie Super Mario, ma con funzionalità praticamente identiche alla controparte Smash, che invece si può recuperare ad una cifra di poco inferiore ai 30€.

Amiibo Corrin Giocatore 2 – Il più raro della serie Smash Bros

Quando parliamo degli Amiibo più rari, riteniamo che sia impossibile non citare la versione Giocatore 2 di Corrin, in altre parole quella femminile. Non solo essa è stata sempre ritenuta la versione più popolare dell’avatar di Fire Emblem Fates, ma vide la distribuzione di pochissime copie. La bassissima reperibilità è stato un problema a livello internazionale ma maggiormente avvertito nel nostro territorio, dove perfino chi aveva preordinato la statuina in alcuni casi si è ritrovato a mani vuote, a causa di una mancata distribuzione da parte di Nintendo per alcuni negozi. Questi fattori hanno dunque contribuito nel corso degli anni a far lievitare il prezzo sempre di più, facendolo oggi arrivare ad una somma addirittura superiore (e non di poco) ai 200€. Una cifra davvero incredibile, specialmente se confrontata con quella del più “povero” Corrin maschile che invece si ferma anche sotto ai 40€. Oltre all’immancabile compatibilità con Super Smash Bros. Ultimate, è possibile utilizzare l’Amiibo di Corrin anche all’interno di Fire Emblem Warriors e di Fire Emblem Three Houses, con la possibilità di sbloccare musiche diverse all’interno del gioco a seconda della variante utilizzata.

