Altri Assassin’s Creed gratis in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium

Giornata di grandi novità lato PlayStation Plus, visto che le sorprese non sono finite qui: parliamo infatti di una nuova selezione di giochi gratis per gli abbonati, questa volta targati Ubisoft e relativi alla saga di Assassin’s Creed.

La nuova versione dell’abbonamento Sony, che trovate anche su Amazon, offre tra la varie cose vari tier di prezzo e bonus destinati ai giocatori.

Proprio oggi infatti è stata resa nota la lunga lista di giochi in arrivo nei prossimi giorni, una lista destinata ad allungarsi ulteriormente.

Senza contare che per gli abbonati a Premium c’è la possibilità di godere di una selezione di giochi classici PlayStation, con un listino prezzi che ha però fatto discutere.

Via PS Blog, è stato infatti reso noto che il 19 luglio prossimo su Ubisoft+ Classics, una selezione di giochi inclusi nei piani PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium, verranno aggiunti diversi capitoli della saga degli assassini.

I seguenti giochi saranno infatti disponibili su PlayStation Plus con Ubisoft+ Classics:

The Ezio Collection (Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood e Assassin’s Creed Revelations)

Assassin’s Creed IV: Black Flag (include Freedom Cry, un’espansione standalone)

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Rogue Remastered

Ricordiamo che Ubisoft+ Classics è stato inizialmente lanciato con 27 titoli Ubisoft, tra cui AC Valhalla, The Division e For Honor, oltre a giochi classici come Child of Light, Far Cry 3 Blood Dragon, Watch Dogs e Werewolves Within.

L’obiettivo del publisher d’oltralpe è quello di espandere la raccolta e includere oltre 50 titoli entro la fine del 2022.

