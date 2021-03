Aliens Fireteam è l’erede del terribile Colonial Marines? Un video di 25 minuti fuga ogni dubbio

Lo scorso 2 marzo, Cold Iron Studios ha presentato Aliens Fireteam, il nuovo titolo dedicato al franchise sci-fi in arrivo nel corso dell’estate di quest’anno.

Si tratta, nello specifico, di uno sparatutto cooperativo per tre giocatori in uscita per PC Windows via Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Di fatto, il gioco includerà ben quattro differenti campagne.

Ora, IGN USA ha pubblicato un lungo video – della durata di circa 25 minuti – che approfondisce le meccaniche di gioco co-op. Lo trovate poco sotto, nel player dedicato.

Il filmato mostra i primi minuti di gameplay delle missioni iniziali, spiegate dagli sviluppatori Craig Zinkievich (CEO, Cold Iron Studios) Matt Highison (CCO, Cold Iron Studios) e dal giornalista Ryan McCaffrey di IGN USA.

Come già annunciato in precedenza, ogni campagna includerà tre missioni, proponendo di fatto un alto tasso di rigiocabilità. Ma non solo: ai giocatori sarà dato modo di personalizzare a piacimento il proprio Colonial Marine con livelli, abilità e armi da recuperare sul campo.

La trama prenderà il via 23 anni dopo gli eventi del film Alien 3, includendo ben 11 tipi di Xenomorfi, agenti della Weyland-Yutani e androidi per niente amichevoli.

Gli utenti potranno giocare scegliendo una delle varie classi messe a disposizione, ossia Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon. Non mancheranno inoltre un mucchio di armi da fuoco – ispirate a quelle viste nei vari film del franchise – per un totale di oltre 30 bocche da fuoco (tra fucili d’assalto M41A e modelli speciali con granate stordenti incorporate).

Da quello che è possibile capire dal video gameplay, il pericolo di trovarsi tra le mani un nuovo Aliens Colonial Marines è piuttosto lontano (visto e considerato che persino Gearbox Software ha deciso di fare autoironia sul fallimento del loro sparatutto in soggettiva basato sulla saga, uscito ormai diversi anni fa).