Aliens Fireteam è un nuovo shooter co-op per PC e console next-gen

Aliens Fireteam è stato annunciato oggi da Cold Iron Studios, ed è in arrivo già nel corso dell’estate 2021.

Il gioco è uno shooter co-op in programma per PC Windows via Steam, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, e comprenderà quattro campagne diverse.

Ciascuna campagna includerà tre missioni e sarà progettata per essere giocata nella sua interezza in una serata.

L’idea è che Aliens Fireteam sia altamente rigiocabile, quando gli utenti vestiranno i panni di un Colonial Marine appena creato tutto da personalizzare, con livelli, abilità e armi da ottenere in corso d’opera.

In termini di storia, il gioco, da cui sarà possibile aspettarsi un gameplay simile a quello di Left 4 Dead ma con una componente RPG marcata, sarà ambientato 23 anni dopo gli eventi di Alien 3, quando il pericoloso Xenomorfo non sarà più un segreto né una leggenda.

Fireteam comprenderà 11 tipi di xenomorfi, Weyland-Yutani e altri tipologie di nemici (anche androidi) tenute per ora sotto chiave.

Gli utenti potranno giocare in gruppi di tre elementi per sessione e ci saranno armi, e talenti, specifici per classe.

Le classi saranno 5: Gunner, Demolisher, Technician, Doc e Recon. I Tecnici potranno lanciare delle torrette automatiche, ad esempio, e ci si potrà aspettare questo genere di peculiarità da ciascuna classe.

Le armi, oltre 30, includeranno granate a frammentazione e fucili d’assalto M41A standard, ma ci saranno anche modelli speciali di nuova invenzione come granate che indurranno uno shock per bloccare gli alieni.

Insomma, con una data d’uscita così vicina, non sembrano esserci grossi pericoli per un franchise che ha avuto sempre difficoltà notevoli ad affermarsi nel gaming.

Tutti ricordano ancora il caso del gioco di Aliens cancellato da 3D Realms, così come l’RPG che è stato in cantiere per qualche tempo presso Obsidian Entertainment.

Un caso recente di uscita avvenuta ma non andata come previsto è invece quello di Aliens Colonial Marines, firmato Gearbox Software.