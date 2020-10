C’è un piccolo dettaglio che sorregge l’intero gameplay di Among Us: l’Impostore. Nella squadra che può essere composta da 4 a 10 giocatori, infatti, si nasconde sempre almeno un traditore che non solo deve impedire agli altri di riuscire nei loro compiti, ma deve anche assassinarli e sabotarli senza farsi mai scoprire.

Il gioco di InnerSloth permette un po’ a tutti, a giro, di vestire i panni dei cattivoni di turno, ma vincere da Impostori non è facile. Vediamo allora tutti i consigli per riuscirci al meglio e per divertirvi con delle risate malefiche alle spalle dei vostri malcapitati crewmate.

Giocare nel ruolo dell'Impostore è quasi assuefacente, occhio però a non farvi beccare...

Among Us: come faccio a giocare come Impostore?

È il gioco, in base alle impostazioni e al numero di giocatori partecipanti, a scegliere chi sia l’Impostore. Non potete decidere in autonomia di vestirne i panni. Capirete però di essere l’impostore da subito, quando vedrete comandi differenti da quelli del normale membro dell’equipaggio – che vi permettono di sabotare e… uccidere!

Among Us: come vincere da Impostore

Mostratevi intenti a completare mansioni

Un errore spesso commesso da chi è l’Impostore è dare nell’occhio. Tutti i vostri crewmate pensano, fino a prova contraria, che voi siate uno di loro, e si aspettano quindi che a vostra volta completiate alcune delle mansioni che vengono assegnate all’inizio della partita. Rimanere in disparte o, peggio, farvi vedere mentre braccate qualcuno, darà molto facilmente nell’occhio.

Fingete, invece, di completare a vostra volta delle mansioni: avvicinatevi ai punti di interesse e, meglio ancora, fatelo in compagnia di almeno un altro membro dell’equipaggio. Quando sarete soli con lui, non potrà più raccontare a nessuno cosa sia successo…

Anche tenere d'occhio la mappa è sempre una buona idea

Attenti all’uso delle botole

Le botole consentono all’Impostore di spostarsi rapidamente per sparire dall’area di un delitto, ma hanno un grande contro: potreste rischiare di balzare fuori da un condotto di ventilazione davanti a un altro giocatore. Se qualcuno vi vedesse utilizzare le botole, insomma, sareste fregati: quando vi ci infilate, assicuratevi che nessuno possa vedervi – e che accada altrettanto quando ne uscite.

Sabotaggio senza pietà

Il sabotaggio vi può aiutare in molti modi ad avere la meglio sui poveri crewmate. Servitevene con saggezza, ricordando sempre che non dovete farvi beccare: far saltare le luci può ridurre il campo visivo degli altri giocatori, sbarrare una porta può chiudervi dentro una stanza con la prossima vittima – meglio ancora se è presente un condotto di ventilazione per svignarvela. Non votatevi, insomma, all’insegui-e-uccidi, ma ragionate e sfruttate tutte le risorse a vostra disposizione.

Ricordatevi anche che, con un sabotaggio in corso, i crewmate non possono convocare un meeting di emergenza. Sfruttate la cosa a vostro vantaggio.

Le videocamere sono vostre nemiche

Un’ingenuità che potreste commettere, nei panni dell’Impostore, è dimenticarvi che in Skeld e Plus sono presenti delle videocamere di sicurezza: i giocatori possono, se vogliono, vedervi attraverso queste ultime, quindi non uccidete nessuno se compare una luce rossa lampeggiante, perché significa che qualcuno sta utilizzando le videocamere per guardare la stanza in cui vi trovate.

Uccisione e botola: piano impeccabile, a patto di non spuntare fuori davanti a un altro giocatore

Prendete l’iniziativa

Che ci crediate o no, il modo migliore per essere nascosti è non rimanere invisibili. Un Impostore discreto, che non commenta e non interagisce, attira facilmente sospetti su di sé. Un Impostore che, al costo di inventare, dice nei meeting che “ho visto il rosso fare questo incarico” dà l’idea di lavorare per la squadra e finisce in fondo alle chart dei plausibili sospettati.

Allo stesso modo, potete prendervi un rischio enorme e scommettere su voi stessi quando uccidete qualcuno, segnalando voi stessi il cadavere del crewmate. Certo, c’è il rischio che qualcuno colleghi la vostra presenza sulla scena al vostro ruolo di omicida, ma molti penseranno che l’assassino non avrebbe mai segnalato il corpo e vi escluderanno dalla lista dei sospettati.

Ricordatevi che potete vincere non solo uccidendo tutti, ma anche facendo in modo che i crewmate si espellano l’uno con l’altro. Se riuscirete a mantenervi al di sopra di ogni sospetto, è plausibile che gli altri continuino a votare per le persone sbagliate, con il rischio di trovarsi più Impostori che crewmate a bordo – e, in tal caso, avreste vinto.