Steam Deck è una delle sorprese videoludiche di quest’anno: dopo l’esperimento delle Steam Machine di qualche tempo fa, infatti, Valve ha presentato una nuova piattaforma, che è un PC portatile ma sembra una console, pensata per far girare tutti i giochi di Steam e non solo. Vediamo oggi dove comprare Steam Deck.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo fiume di approfondimento su Steam Deck, infatti, questa piattaforma permette anche di installare Windows, se lo volete, tramutandosi in un vero e proprio PC in cui potreste avviare anche i giochi di Epic Games Store, GOG, Xbox Game Pass e via dicendo.

Se vi state chiedendo quando esce Steam Deck, la risposta è stata già fornita da Valve: l’appuntamento è fissato per dicembre 2021.

Steam Deck

Tuttavia, le prenotazioni fin dalla loro apertura sono schizzate alle stelle e al momento le consegne sono slittate al Q2 2022. Comprando Steam Deck ora, insomma, la ricevereste tra marzo e giugno 2022.

Ma dove comprare Steam Deck dall’Italia?

Dove comprare Steam Deck dall’Italia

Gli utenti italiani possono comprare Steam Deck direttamente sul negozio ufficiale di Valve all’interno di Steam. Per acquistarla dovete fare login con il vostro abituale account di Steam, inserire il prodotto nel carrello e confermare la prenotazione.

Potete eseguire la procedura al link di seguito:

La prenotazione non impone vincoli: questo significa che, fino al momento della spedizione, potrete decidere di annullare il pre-ordine. Inoltre, al momento della prenotazione vi viene trattenuta solo una piccola caparra confirmatoria, di pochi euro. Il resto della cifra viene prelevato al momento della spedizione. In caso di annullamento, la caparra vi verrebbe restituita.

Steam Deck è stata realizzata da Valve in partnership con AMD: questo consente alla piattaforma di far girare i giochi in modo ottimizzato, per il display da 7″, come se aveste dettagli medi su un normale PC.

Il nostro sito gemello Tom’s Hardware ha approfondito anche il funzionamento di Proton, su cui la piattaforma sarà basata: trovate in questo articolo tutti i dettagli della loro disamina.