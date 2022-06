In Skyrim qualcuno può aiutarvi a uccidere un drago quando meno ve lo aspettate

Sebbene The Elder Scrolls V Skyrim sia un gioco “vecchio”, è curioso come la community continui a portare testimonianze davvero uniche, alcune delle quali davvero esilaranti.

Il gioco (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti un grande classico, ed è normale che i giocatori continuino a dedicargli attenzioni.

C’è infatti chi si è dilettato ad aggiungere al gioco il sistema di messaggi in stile soulslike, per un risultato finale decisamente originale.

Senza contare anche alcune mod come quella in grado di rendere davvero soffici e affettuosi i lupi presenti nel gioco. Ora, però, ciò che è accaduto a un giocatore ha davvero del memorabile.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore di Skyrim (in versione Nintendo Switch) ha attivato una killcam durante un combattimento contro un drago, fino a che due mammut hanno deciso di aiutarlo a sconfiggere la bestia sputafuoco.

L’utente ‘Kitty_Komplex’ ha infatti recentemente pubblicato un filmato della sua avventura, culminata in una lunga battaglia con un drago e attivando una killcam durante il colpo finale.

Poiché la potenza dei draghi di Skyrim varia in base al livello del giocatore, Kitty_Komplex aveva già colpito il nemico diverse volte prima dell’inizio della clip (che trovate poco più in basso).

I was just minding my own business killing a dragon and suddenly – COMPLETE RAMPAGE This is the best killcam I ever got in #Skyrim lmao #NintendoSwitch pic.twitter.com/gnBolU7qRU

— KittyKomplex (@kitty__komplex) May 26, 2022