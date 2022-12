Alan Wake Remastered torna a metà prezzo! Regalo di Natale assicurato!

Se non avete ancora acquistato la versione rimasterizzata di Alan Wake, oggi potrebbe essere l’occasione giusta per farlo! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una promozione incredibile che vi permetterà di avere Alan Wake Remastered per tutte le piattaforme a un prezzo davvero imperdibile.

In particolare, nella versione PS5 di Alan Wake Remastered ogni arma usata da Alan è una sensazione unica, grazie ai grilletti adattivi del controller wireless che rispondono diversamente a seconda dell’arma impugnata, dal revolver alla pistola lanciarazzi. Ci sono anche delle schede attività per ogni episodio e missione del gioco.

Ci sono molte sottigliezze nella grafica di Alan Wake, ora migliorate dalla potenza delle console di nuova generazione, dove gira a 4K e 60fps. Per quanto riguarda le console Playstation, sulla precedente PS4 Pro offre una scelta tra modalità Performance (60fps) e Qualità (4K a 30fps), mentre la versione PS4 gira a 30fps.

Come affermato dagli stessi sviluppatori, «Alan Wake Remastered porta l’esperienza completa di Alan Wake, incluse le due espansioni della storia Il Segnale e Lo Scrittore, rilasciate originariamente come DLC, con una nuova grafica in 4K, ambienti e filmati aggiornati, e una nuova esperienza dietro le quinte dove faccio un viaggio nel viale dei ricordi».

Solitamente il videogioco Alan Wake Remastered viene proposto a 29,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 14,98€, con uno sconto del 50%, pari a un risparmio reale di 15€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un ottimo titolo a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.