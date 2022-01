Alan Wake 2: trailer, uscita, engine e tutto quello che sappiamo

Alan Wake 2 è il seguito dell’omonimo videogioco di Remedy Entertainment uscito nell’ormai lontano 2010.

Dopo oltre dieci anni di attesa, i fan dell’action-adventure potranno finalmente scoprire come proseguirà la storia dello scrittore maledetto e lanciarsi in una nuova avventura.

Il gioco è stato annunciato in occasione dei The Game Awards 2021 dall’autore Sam Lake, che l’ha subito descritto come una nuova «esperienza piuttosto terrificante» e definito «il primissimo survival-horror di Remedy».

L’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dagli appassionati del primo capitolo, che a questo punto non vedono l’ora di ricevere nuove informazioni sul gioco in uscita.

Sebbene la data di pubblicazione sia ancora piuttosto lontana, abbiamo raccolto in quest’articolo tutte le informazioni in nostro possesso sul nuovo capitolo horror della saga.

Ecco allora tutto quello che sappiamo sul nuovo Alan Wake 2.

Il trailer di Alan Wake 2

Il trailer di Alan Wake 2 è stato presentato in occasione dei The Game Awards 2021.

Il breve video, della durata di poco più di cinquanta secondi, mostra le prime immagini del nuovo gioco in una nuova veste grafica.

Già dalla prima inquadratura ci ritroviamo sulla scena di un crimine: il filmato mostra una foresta buia, con un cadavere, la testa di un cervo (o una maschera?) e un curioso simbolo con due triangoli sovrapposti intagliato in un albero, che ritroveremo anche più avanti nel trailer.

I giocatori più attenti del DLC AWE di Control ricorderanno questo emblema, che compariva in un breve e sfocato frame di uno dei filmati.

Un ulteriore riferimento al DLC dell’altra IP di Remedy è presente nella scena successiva, dove l’ambientazione cambia drasticamente spostandosi in città.

Qui è possibile notare un’insegna luminosa dell’Oceanview Motel, un altro dei tanti elementi che confermano che le due storie sono ambientate nello stesso universo.

Infine, il video mostra un ultimo scenario cittadino e il nuovo volto di Alan. Un ultimo frame mostra il tormentato scrittore in una veste molto più horror, con il viso sporco di sangue e un sorriso sinistro.

In sottofondo, la voce di del protagonista recita alcune parole piuttosto inquietanti:

«Questa non è la storia che vorresti. Questa storia ti mangerà vivo. Questa storia è un mostro, e i mostri indossano tanti volti diversi».

Che tipo di gioco sarà Alan Wake 2?

Come annunciato dall’acclamato autore Sam Lake, il nuovo Alan Wake 2 non sarà più un action con alcuni elementi horror, bensì un vero e proprio survival horror.

«Insieme ai nostri partner di Epic Games Publishing, abbiamo lavorato incessantemente per fare luce su ciò che per lungo tempo è rimasto nell’oscurità. Dopo 11 lunghi anni, il ritorno dello scrittore è diventato realtà e i pericoli che si celano nell’ombra sono ancora più sinistri dei Posseduti di Bright Falls. Anche se il primo Alan Wake conteneva elementi horror, era un gioco d’azione. Alan Wake 2 è il primo survival horror di Remedy. È la nostra interpretazione di questo genere, la nostra opportunità di collegare veramente l’azione e la storia. È un mistero profondo e stratificato».

Così ha dichiarato Lake in un post del PlayStation Blog.

Secondo quanto rivelato, il gioco sarebbe stato in fase di sviluppo per oltre un decennio, durante il quale Lake e il suo team avrebbero lavorato per creare tante diverse versioni della nuova avventura, decidendo infine di optare per un’impronta horror.

In occasione dei The Game Awards 2021, lo stesso Lake ha spiegato al pubblico le motivazioni dietro a questa scelta, descrivendo il genere dell’orrore come l’espediente perfetto per raccontare la nuova avventura dello scrittore.

L’autore ha rivelato un altro dettaglio importante riguardo al nuovo gioco, che a quanto pare non seguirà le orme di altri famosi survival horror, tra cui gli ultimi capitoli di Resident Evil: non passerà, infatti, alla soggettiva, ma rimarrà invece in terza persona come il suo predecessore.

Thank you for being as excited about Alan Wake 2 as we are ❤️. A couple of easy clarifications before we go dark to continue the work. Yes, this is a 3rd person game. Yes, both Ilkka Villi and Matthew Porretta return in the role of Alan Wake. #AlanWake @alanwake @remedygames pic.twitter.com/8UvzXGgKdE — Sam Lake (@SamLakeRMD) December 14, 2021

Un assaggio di Alan Wake 2 in Control

Che Control e Alan Wake condividessero lo stesso universo era ormai chiaro fin dall’uscita di uno degli ultimi DLC dell’action di Remedy.

L’espansione aveva infatti costruito un vero e proprio ponte tra i due mondi, facendo sperare di poter assistere in futuro a nuove storie condivise dai due protagonisti.

Lo stesso Lake ha citato nuovamente Control sul PlayStation Blog, in occasione di una chiacchierata sul nuovo Alan Wake 2, dichiarando:

«Con Control, il nostro gioco del 2019, avevamo creato il Remedy Connected Universe, un universo in cui Control e Alan Wake coesistono. AWE, la seconda espansione di Control, costruisce un evento che congiunge i due giochi, offrendo qualche sprazzo degli eventi futuri. Control è stato il primo gioco di Remedy Universe su PlayStation. Poi, in autunno abbiamo avuto la grande opportunità di pubblicare Alan Wake Remastered anche su PlayStation. È stato meraviglioso vedere così tanti giocatori visitare per la prima volta la cittadina di Bright Falls».

Chissà che questo collegamento non venga approfondito nella nuova avventura di Alan…

Di chi sarà il volto di Alan Wake?

In seguito all’annuncio di Alan Wake 2 in occasione dei The Game Awards 2021, sul web si è aperto un vero proprio dibattito riguardo all’attore che interpreterà il protagonista della nuova avventura.

Le uniche immagini che abbiamo al momento provengono dal trailer, nel quale il volto di Alan è visibilmente diverso da quello del gioco originale.

Secondo tantissimi giocatori, nella nuova opera il protagonista sarà interpretato da Jake Gyllenhaal, mentre tanti altri erano pronti a puntare tutto su Jared Leto.

A smentire queste ipotesi è stato proprio Sam Lake, che ha annunciato su Twitter che a interpretare Alan Wake sarà ancora una volta Ilkka Villi, che aveva già prestato il volto allo scrittore nel primo gioco.

Anche il voice actor rimarrà invariato, e ritroveremo lo stesso Matthew Potterra, ormai molto conosciuto anche per aver prestato la voce al famoso Dottor Casper Darling di Control.

Motore grafico

Secondo quanto dichiarato da Sam Lake, il nuovo obiettivo del team di sviluppo di Alan Wake 2 è quello di creare un gioco di alto livello grafico e artistico.

Per raggiungere questo scopo, verrà sfruttata la potenza di Northlight, un motore grafico studiato appositamente per i giochi con un’impostazione narrativa.

In occasione di un’intervista con IGN USA, Lake ha dichiarato:

«Alan Wake 2 sarà di gran lunga il gioco visivamente migliore, il più bel gioco Remedy di sempre. Il gioco verrà sviluppato con Northlight. Riteniamo che sia meglio, specialmente per questo tipo di esperienza dove l’atmosfera e la stilizzazione sono più importanti che mai, conosciamo Northlight talmente bene da poterci permettere di concentrarci su alcune cose specifiche e spingere al massimo su altre».

Come si collega Alan Wake 2 al primo capitolo?

Per quanto riguarda invece la storia della nuova avventura, nello stesso post del PlayStation Blog Lake ha rivelato un dettaglio interessante riguardo alla storia di Alan Wake 2.

Secondo quanto dichiarato dall’autore, anche chi non ha giocato al primo capitolo della saga potrà godersi appieno la storia della nuova opera.

«Vorrei comunque sottolineare che conoscere i nostri giochi precedenti non è assolutamente necessario per godersi appieno Alan Wake 2 ma, per chi fosse interessato, sarebbero utili per aggiungere elementi al retroscena».

Con queste parole Lake ha stuzzicato la curiosità dei fan più appassionati, che a questo punto non sanno bene cosa aspettarsi dal titolo in uscita.

Le dichiarazioni di Sam Lake su Alan Wake 2

Tutto quello che sappiamo al momento sul nuovo Alan Wake 2 deriva dalle dichiarazioni di Sam Lake, che in seguito all’annuncio ufficiale avvenuto ai The Game Awards ha rilasciato diverse interviste sulla sua nuova creazione.

Oltre ai dettagli sulla storia, sul motore grafico e sull’interprete del protagonista, Lake ha voluto dedicare un pensiero ai fan dell’action-adventure, che in dieci anni non hanno perso occasione di dimostrare un amore spassionato per il titolo e una gran voglia di proseguire con l’avventura.

«Apprezziamo l’incessante sostegno che avete mostrato in questi anni per noi e per un certo scrittore, e credeteci se aggiungiamo che noi di Remedy siamo affezionati al nostro eroe perduto tanto quanto voi (incredibile, lo sappiamo!). Quindi, abbiamo finalmente annunciato Alan Wake 2. È un momento importantissimo per noi di Remedy. Specialmente per me. Prima dell’annuncio, il nostro nome in codice interno per il sequel era progetto ‘Big Fish’. David Lynch ha detto: ‘Le idee sono come i pesci. Se vuoi catturare i pesci piccoli, resta nelle acque poco profonde. Ma se vuoi catturare il pesce grosso, devi andare più in profondità’. Alan Wake 2 è il nostro pesce grosso. Ci stiamo immergendo più in profondità che mai, in un oceano inesplorato».

Qualche giorno dopo l’annuncio ufficiale del gioco, Remedy ha anche reso disponibile un interessante video diario che mostra il viaggio di Lake verso i The Game Awards 2021.

Ancora una volta, dal breve filmato si colgono senz’altro la passione e l’entusiasmo che il team di sviluppo sta mettendo nella creazione della nuova opera.

Data di uscita

Alan Wake 2 uscirà nel 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

In occasione dei TGA 2021, Same Lake ha anche annunciato che lui e lo studio si «ritireranno nel buio» fino all’estate 2022.

Secondo quanto dichiarato dall’autore, solo per allora potremo aspettarci nuove informazioni riguardo al gioco in uscita.

Se non vedete l’ora di sapere come proseguirà la storia del tormentato scrittore, potete ingannare l’attesa rigiocando alla versione rimasterizzata del primo capitolo: Alan Wake Remastered è uscito il 5 ottobre 2021 per PS5, Series X|S, PS4, Xbox One e PC.