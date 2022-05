Alan Wake 2 si farà attendere a lungo, ma il primo capitolo arriva su Switch

Alan Wake 2 è un titolo attesissimo, e il suo annuncio qualche mese fa ha fatto saltare dalla sedia i fan dello scrittore di Remedy.

Nel frattempo, poi, il primo capitolo è tornato con una versione rimasterizzata, disponibile anche su Amazon, per celebrare i tanti anni passati dalla release.

Di questo atteso sequel sappiamo ancora poco, ma le prime informazioni in nostro possesso ci fanno ben sperare per un grande progetto.

Sono passati cinque mesi dall’annuncio di Alan Wake 2, e proprio in questo periodo avremmo dovuto saperne di più da parte di Remedy.

Poco fa Remedy Entertainment ha pubblicato un aggiornamento sullo stato dei lavori, parlando di Alan Wake 2 e di Alan Wake Remastered.

Una nota molto corposa, in cui Sam Lake ed i suoi celebrano i 12 anni dall’uscita del primo capitolo, parlando anche di quello che ci dobbiamo aspettare in futuro.

In questi giorni avremmo dovuto avere un nuovo trailer, addirittura una demo secondo i piani originali, ma ci sarà da aspettare, come rivela lo stesso Lake (tramite Gematsu).

«Con lo sviluppo di Alan Wake II sta andando tutto davvero bene», ha affermato il direttore creativo. «Siamo in piena produzione, abbiamo molto materiale e gran parte del gioco è giocabile. Ma abbiamo parlato negli ultimi due mesi e siamo giunti alla decisione qui a Remedy, insieme al nostro meraviglioso editore Epic Games, che non mostreremo nulla di grande quest’estate».

Ci toccherà, quindi, rimanere ancora con il fiato sospeso. Lo sforzo per creare una demo o un trailer è notevole, e Remedy non vuole rischiare nulla. In compenso, il team di sviluppo ha fornito alcuni concept art di Alan Wake 2:

Alan Wake 2 concept art pic.twitter.com/sPrzFQhWAb — Wario64 (@Wario64) May 12, 2022

Contestualmente abbiamo avuto anche la conferma che Alan Wake Remastered arriverà su Nintendo Switch. Sarà un’uscita solamente digitale, prevista per l’autunno, e girerà in maniera nativa sulla console ibrida.

Una conferma, quindi, ad un rumor che aveva cominciato a girare qualche tempo fa.

Alan Wake Remastered è arrivato per la prima volta anche su PlayStation. Un evento molto importante di cui vi abbiamo parlato in un nostro SpazioGames Originals.