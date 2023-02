Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ha una data di uscita

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sarebbe finalmente pronto per il lancio su Switch: come confermato nel corso del Direct, Nintendo si sarebbe finalmente convinta a rilasciare il ritorno della celebre saga strategica.

Dopo il rinvio e la sparizione, un trailer ci ha da poco introdotto alle meccaniche di combattimento, con l’arrivo del gioco atteso per il 21 aprile 2023.

Ma non solo: i pre-ordini di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp prendono il via ufficialmente a partire dalla giornata di oggi, con somma gioia da parte dei fan.

Gli appassionati di giochi di strategia possono unirsi ad Andy, Max, Sami e altri ufficiali comandanti in due campagne complete ricche di emozionanti battaglie tattiche a turni.

Elaborate strategie vincenti in un’ampia gamma di modalità: create le vostre mappe e condividetele con gli amici. Potrete anche sfidarli in battaglie testa a testa online, o prendere parte a battaglie per un massimo di quattro giocatori in locale.

Ricordiamo che il franchise ideato da Intelligent Systems, team conosciuto soprattutto per la saga di Fire Emblem era ormai pronto a tornare già a partire dallo scorso anno, ma la guerra in Ucraina aveva spinto la casa di Kyoto a rimandare il lancio a un periodo migliore.

