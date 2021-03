Il nome Xbox Live sta per essere abbandonato?

Microsoft potrebbe aver messo in cantiere un cambiamento del nome per il suo servizio di gioco online, da sempre conosciuto come Xbox Live. La notizia arriva da diversi indizi che si sono sparsi in queste ore, con delle schermate che stanno venendo mostrate ai giocatori nell’alpha del nuovo aggiornamento – tra cui il giornalista Tom Warren di The Verge – che suggeriscono un generico passaggio da Xbox Live a “network di Xbox”.

Alcuni utenti hanno immaginato che questo suggerisca il passaggio al brand “Xbox Network”, ma il fatto che la parola “network” venga indicata con la “n” minuscola fa pensare invece che non sia un nome proprio: da qui, la deduzione che semplicemente Microsoft stia pensando di chiamare i suoi servizi online solo “network di Xbox”.

Il nome Xbox Live è in vigore fin da fine 2002 e rimane ora da capire se ci sia in cantiere un rebrand o se semplicemente ci si atterrà al nome degli hardware.

A tal proposito, infatti, vale anche la pena ricordare che le nuove console si chiamano semplicemente Xbox – e sono poi suddivise per modello, Series X e Series S. Appare insomma chiaro come Microsoft stia puntando molto forte sulla riconoscibilità del nome della sua piattaforma, su cui potrebbe concentrarsi, anziché portare avanti il marchio “Xbox Live”.

Vedremo se e come ci saranno novità nelle prossime settimane. Intanto, avete già letto degli ultimi arrivi in casa Xbox Game Pass?