Activision Blizzard ha acquisito uno studio di sviluppo, lavorerà a WoW

Dopo essere entrata nella scuderia di Microsoft, anche Activision Blizzard ora ha acquisito un nuovo studio di sviluppo per potenziare World of Warcraft.

Gli autori di Overwatch, che trovate su Amazon, ingrandiscono la loro forza lavoro soprattutto in funzione di uno degli MMO più famosi di sempre.

Activision Blizzard sta ancora gestendo lo strascico dell’acquisizione da parte di Microsoft, che per molte realtà importanti sembra addirittura a rischio.

Mentre, dall’altro lato, ci sono ancora le conseguenze dei comportamenti di Bobby Kotick da gestire. Una figura che, nonostante tutto, non si allontanerà dall’azienda.

Nonostante ciò sembra che Activision Blizzard abbia intenzione di ingranare una nuova marcia, per così dire, perché ha acquisito Proletariat, lo studio autore di Spellbreak.

Come riporta Venturebeat, il team di Boston composto da 100 persone inizierà a lavorare a World of Warcraft dall’espansione Dragonflight, che sarà disponibile entro la fine dell’anno.

Contestualmente Spellbreak, il battle royale a base di maghi e streghe che si lanciano magie ed incantesimi di ogni tipo, verrà chiuso sempre entro la fine dell’anno.

Su Twitter, i responsabili dello studio hanno spiegato cosa succederà al battle royale:

Breakers, an update on the future of Spellbreak: https://t.co/gqTGwd08J8 pic.twitter.com/503r1HoaIN

— Spellbreak (@PlaySpellbreak) June 28, 2022