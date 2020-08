Acquista un kit di telecamere Ezviz, ricevi in regalo un Amazon Echo Show 5!

Se state cercando un kit di telecamere di sorveglianza di qualità ed in grado di interfacciarsi in modo perfetto con Alexa in modo da controllare i vostri dispositivi domotici semplicemente con la voce, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, il noto gigante dell’e-commerce Amazon ha lanciato un interessante iniziativa che vi permette di portarvi a casa un kit di telecamere Ezviz ed avere in regalo un Echo Show 5!

Il pacchetto più economico, proposto a soli 269,99€, con uno sconto di ben 87,30€ sul prezzo di listino, offre due telecamere Ezviz C3A, le quali, grazie alla batteria integrata, potranno essere posizionate ovunque vogliate senza problemi, sia all’interno che all’esterno della vostra abitazione. Sono completamente wireless, perciò non richiederanno alcun cavo di alimentazione, di rete o video per funzionare. La batteria al litio, ovviamente ricaricabile, ha una capacità di 5.500mAh e garantisce un’autonomia sino a due mesi in condizioni normali di uso, ma utilizzando la base W2D è possibile raggiungere anche i nove mesi.

Grazie al sensore PIR intelligente integrato, la telecamera Ezviz C3A è in grado di evitare di dare falsi allarmi. Infatti, solo il movimento di animali domestici ed umani attiverà il sensore e registrerà il video, inviandovi allo stesso tempo una notifica. La qualità video è molto alta, in quanto il dispositivo registrerà alla risoluzione di 1080p, offrendo immagini chiare e nitide, sia di giorno che di notte, mentre l’ampio angolo di visione a 126° permetterà di avete tutto sotto controllo.

Echo Show 5 non ha certo bisogno di presentazioni ed offre un display da 5,5” con Alexa sempre pronta ad aiutarvi. Il dispositivo consente di controllare, sia tramite touchscreen che comandi vocali, le videocamere e molto altro ancora! Ad esempio, potrete effettuare chiamate e videochiamate con amici e familiari che dispongono di un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa, gestire calendari, controllare il meteo, guardare notizie e ricette o vedere TV, serie TV e documentari.

Per coloro che necessitano di più videocamere Ezviz, è anche disponibile il pacchetto che ne comprende tre, oltre ad Echo Show 5, a soli 429,99€, con uno sconto di 161€ rispetto al prezzo usuale.

Acquista un kit di telecamere Ezviz, ricevi in regalo un Amazon Echo Show 5

