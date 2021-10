Acquista il nuovissimo set LEGO Fender Stratocaster

Siete appassionati di chitarre elettriche e volete farvi (o fare ad altri fan che conoscete) un regalo davvero indimenticabile? LEGO ha recentemente lanciato un nuovo set della linea Ideas dedicato alla mitica Fender Stratocaster degli anni ’70, con tanto di amplificatore 65 Princepton Reverb. Il set è stato presentato al concorso “Music to our Ears” LEGO Ideas da un fan-designer ed è stato scelto tra i 9 primi classificati dal Review Board affinché diventasse il prossimo prodotto LEGO Ideas.

Il set LEGO Ideas Fender Stratocaster replica le curve iconiche della storica chitarra elettrica, aggiungendo dettagli autentici come il tremolo, il selettore e le chiavi di accordatura. L’amplificatore costruibile è dotato di pannelli rimovibili per poter ammirare la scheda madre, il serbatoio di riverbero, l’altoparlante e altri dettagli interni, oltre a cavi di gomma per collegare la chitarra e l’interruttore a pedale.

All’interno della confezione del set LEGO Ideas Fender Stratocaster è compreso anche un espositore pieghevole sul quale posizionare la chitarra, plettri in scala di 4 colori e un adesivo con il logo Fender in mattoncini LEGO da apporre sulla tua chitarra vera, sull’amplificatore o ovunque desideriate.

Il modello finale della Fender Stratocaster misura 3 cm di profondità, 36 cm di lunghezza e 11 cm di larghezza ed è ricco di dettagli originali che lo rendono perfetto per l’esposizione. Il kit fa parte di una serie di set da costruzione LEGO per adulti. È una fantastica idea regalo per chitarristi, appassionati di Fender, amanti della musica e di costruzioni LEGO.

Si tratta di un ottimo modo per trascorrere il tempo, sia da soli che in compagnia, grazie alla presenza di ben 1.074 pezzi che vi regaleranno tante ore di divertimento e relax. I veri appassionati non dovrebbero assolutamente lasciarsi sfuggire questo prodotto, che potete acquistare direttamente cliccando sul link sottostante.

