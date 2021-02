Abbonamenti e videogiochi Playstation a prezzi imperdibili su Instant Gaming!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli Playstation 4 con sconti davvero consistenti. Ad esempio, oggi potete portarvi a casa NiOh 2: The Complete Edition a soli 39,99€, rispetto ai 60€ di listino, versione definitiva dell’ottimo action game sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo. Nel titolo ci troveremo ad esplorare il sanguinario Giappone del periodo Sengoku ed il letale Regno oscuro, dove, usando le nostre tecniche samurai, dovremo vedercela con innumerevoli creature dai poteri sovrumani.

Nel caso abbiate bisogno di credito nel vostro account Playstation Network, o più semplicemente, abbonamenti ai servizi Playstation Plus o Playstation Now, oggi trovate a prezzo scontato sia la Gift Card da 35€ a 30,99€ che 12 mesi di abbonamento a Playstation Plus a soli 47,99€ o 12 mesi di Playstation Now a 47,99€. Ricordiamo che PlayStation Plus vi consente di portarvi a casa due giochi al mese per PS4 senza alcun costo aggiuntivo al mese e recentemente è stata aggiunta la possibilità di riscattare anche un titolo per PS5. Vi basterà essere abbonati e seguirci per scoprire i due/tre titoli mensili che sono rivelati nell’ultima settimana di ciascun mese per farli vostri tramite PlayStation Store. Inoltre, Playstation Plus è l’unico modo che avete per giocare insieme ai vostri amici nelle modalità multiplayer online sui migliori titoli della generazione, per cui se vi interessa giocare in compagnia è proprio il caso che vi procuriate un abbonamento quanto prima.

