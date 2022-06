Planet of Lana ci aveva già conquistati con il primo trailer, figuriamoci con il secondo

Tra i tanti giochi che vennero presentati durante l’E3 2021, ricorderete molto probabilmente Planet of Lana. Il titolo, infatti, rimase nell’immaginario degli appassionati delle avventure per la sua direzione artistica di grande impatto, con scenari illustrati a mano con uno stile simile a quello dei dipinti, caratterizzati da una palette di colori vivace e allegra.

Planet of Lana, però, non è solo questo: il gioco, come vi abbiamo anticipato, è tornato in azione durante Day of the Devs, alla Summer Game Fest 2022, dove abbiamo potuto scoprire di più sulle sue caratteristiche direttamente dal creative director Adam Stjärnljus, del team svedese Wishfully, che ne ha presentato il gameplay.

Potete vederlo in azione nel video di seguito.

Nel nuovo video possiamo vedere la protagonista, Lana, in azione mentre affronta un viaggio per ritrovare sua sorella, portata via da dei misteriosi e taciturni robot giganti alieni. Questo pianeta fatto di meraviglie e insidie in realtà nasconde numerosi segreti, anticipa l’autore, e il viaggio porterà la nostra eroina anche a fare amicizia con un insolito compagno, con cui si tesseranno delle meccaniche cooperative (ma il gioco è single-player, attenzione) per riuscire a proseguire.

Mentre Lana e il suo amichetto si ritroveranno in distese verdeggianti, in caverne oscure e di fronte a robot sempre più inquietanti, vedremo venirci narrata una storia che, spiega Stjärnljus, gli sviluppatori intendono far «rimanere nel vostro cuore anche ben oltre il momento in cui vedrete scorrere i titoli di coda».

«Ma questa non è la storia di una guerra» aggiungono gli autori del team svedese, descrivendo la loro opera. «Questa è la storia di un pianeta vivace e straordinario e del viaggio per preservarne la bellezza».

Sono sempre le migliori premesse per un’avventura da ricordare e sicuramente Planet of Lana può essere uno dei piccoli grandi giochi da tenere d’occhio in questo 2022. Al momento non c’è ancora una data d’uscita precisa, ma sappiamo che l’appuntamento è fissato per quest’anno su PC, Xbox One e Xbox Series X|S.