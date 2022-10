5 imperdibili accessori da gaming a meno di 20€ per il Prime Day

È ufficialmente iniziato il Prime Day di ottobre, portando con sé tantissime offerte sulle più disparate categorie merceologiche, per un totale di circa un milione di articoli scontati. Come sempre, noi di Spaziogames siamo in prima linea per offrirvi un aggiornamento costante sui migliori sconti inerenti al mondo della tecnologia. In questo articolo, in particolare, vi consigliamo cinque accessori gaming in sconto a meno di 20€, così da portarvi a casa dei titoli di qualità sborsando una cifra davvero bassa.

Così come le altre offerte segnalate nella giornata di oggi, vi ricordiamo che, per accedervi, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime possono accedere solo gli abbonati ad Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Supporto per cuffie NewBee

Indispensabile per appoggiare le proprie cuffie gaming quando non utilizzate, questo supporto per cuffie a marchio NewBee presenta un perno centrale in lega di alluminio robusto e sottile. Il prodotto è facile da assemblare, in quanto basta collegare le tre parti di cui è composto ed è adatto alla maggior parte di cuffie attualmente sul mercato.

Mouse Trust Gaming GXT 922

Il mouse Trust Gaming GXT 922 offre una solida impugnatura con lati texturizzati per le partite più intense. Il mouse presenta un cavo intrecciato da ben 2,1 metri e consente di regolare la sensibilità del tracciamento da 200 a 7.200 DPI. Ovviamente, trattandosi di un vero mouse gaming non potevano mancare anche i LED RGB, personalizzabili tramite un apposito osftware.

Tappetino mouse gaming RGB

Perfetto per coprire la vostra scrivania da gaming e far scorrere al meglio il vostro mouse, questo tappetino di dimensioni XXL con LED RGB è in grado di completare al meglio la vostra postazione. L’illuminazione RGB offre otto modalità statiche e sei modalità dinamiche, cambiando tra sette colori (rosso, blu, verde, viola, ciano, giallo e bianco), ed possibile anche regolare l’intensità delle luci.

Custodia giochi per Nintendo Switch

Questa custodia giochi per Nintendo Switch consente di proteggere e trasportare sino a 16 cartucce all’interno di un simpatico blocco con punto interrogativo simile a quelli presenti nella celeberrima saga di Super Mario. Realizzata in materiale ABS di alta qualità, questa custodia è molto bella da vedere e può costituire anche un simpatico, e utile, regalo per qualsiasi possessore di una console Nintendo Switch.

Cuffie gaming Subsonic

Le cuffie gaming Subsonic, pur essendo economiche, offrono un suono stereo chiaro e potente grazie ai loro altoparlanti da 40mm. Si collegano alle vostre console, e ai vostro dispositivi più in generale, grazie al classico jack da 3,5mm e sono molto leggere, pesando solo 210 grammi. Infine, è presente un telecomando per il volume e un pulsante per la disattivazione dell’audio per il microfono.

