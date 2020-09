24 Hours eSports Marathon, tutto pronto: via alle 20 alla maratona di videogiochi all’eSport Palace

È tutto pronto ai nastri di partenza della 24 Hours eSports Marathon, la grande maratona videoludica dedicata agli eSport che si terrà a partire dalle ore 20.00 di questa sera all’eSport Palace di Bergamo.

L’evento, organizzato da The Gaming Boss ASD, è realizzato in collaborazione con eSport Palace, AK Informatica, Tom’s Hardware e GEC, e metterà di fronte i migliori giocatori degli eSport più giocati del momento: il team rosso, il team blu, il team giallo e il team verde – ciascuno composto da quattro giocatori selezionati – si fronteggeranno in Fortnite, League of Legends, Call of Duty: Warzone e Assetto Corsa, contendendosi il montepremi finale da 5.000€.

La serata sarà aperta dalla cerimonia che inizierà alle ore 19.00, con l’ingresso e i check-in dei pro player. Seguirà la presentazione condotta da Daniele Bossari, affiancato dalla cosplayer e presentatrice Himorta. A far loro compagnia non mancheranno gli ospiti d’eccezione, come i Tik Tokers Ale e Piè e il commentatore della Porsche SuperCup Ivan Nesta.

Non mancheranno nemmeno i partner ufficiali dell’evento, grandi protagonisti degli eSport, come Intel e RedBull, passando per NVIDIA e per la gustosa birra Vetitia, fino a Logitech G – che metterà a disposizione delle squadre il suo avanguardistico volante G 923, nuova periferica di riferimento per i racing game, e le PRO X Wireless, cuffie da gaming di qualità superiore ora anche senza fili.

A occuparsi della comunicazione ufficiale dell’evento, oltre a SpazioGames, anche il sito Game Division.



Potrete seguire la diretta a partire dalle 20 sul canale Twitch ufficiale di eSport Palace: vi proponiamo il player anche in embed nella nostra notizia e nelle nostre pagine, mentre vi raccomandiamo di non perdere di vista la pagina Facebook ufficiale dell’eSport Palace per tutti gli aggiornamenti su questa e sulle future competizioni della casa italiana degli eSport.

In bocca al lupo dalla redazione di SpazioGames alle quattro squadre partecipanti!