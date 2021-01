Speriamo bene per il 2021, perché ora vogliamo visitare subito il Super Nintendo World

Speriamo davvero che il 2021 ci restituisca un po’ di normalità, rispetto al 2020. Se non per tutti i motivi di vita quotidiana e lavoro che non c’è nemmeno bisogno di stare a snocciolare qui su SpazioGames, allora almeno per poter partire liberamente alla volta del Giappone a visitare Super Nintendo World.

Il parco divertimenti interamente dedicato all’universo di Nintendo (e di Super Mario, in particolare) è infatti vicino all’apertura del 4 febbraio prossimo (emergenza COVID-19 permettendo, anche se per Osaka non sembra interessata dalle nuove strette) e, in vista di quell’occasione, è stato aperto un sito ufficiale che rende ancora più forte la voglia di andare a divertircisi dentro.

Sfogliando il sito, infatti, è possibile vedere da vicino tutte le attrazioni: troviamo tra queste la Yoshi’s Adventure, che vi permette di balzare sulle spalle di Yoshi (davvero!) per vivere con lui un’avventura a caccia di tesori e di Captain Toad nel Regno dei Funghi. L’attrazione ha una durata di circa cinque minuti per due persone per volta ed è ideale per grandi e piccini, precisa Nintendo.

Non fa per voi? Largo allora al percorso di Mario Kart, dove sono stati ricreati alcuni dei tracciati iconici del videogioco per consentirvi di vivere la corsa a modo vostro, affiancati da Mario e Peach e pronti a lanciare gusci (!) agli altri partecipanti.

Arrivano altri dettagli anche sul ristorante di Toad, il Kinopio’s Cafe, dove abbondano le portate che strizzano l’occhio agli amanti di Mario – come vi avevamo anticipato in questa notizia. Ci sono anche altri snack, come quelli dedicati a Yoshi, o i pop-corn a tema Mario Kart. Insomma, se siete amanti del più celebre franchise della storia dei videogiochi, sembra proprio che Super Nintendo World sarà il vostro paradiso.

Al momento, per ovvi motivi, persone all’infuori dal Giappone non possono acquistare biglietti almeno fino al 3 aprile prossimo. Normalmente, i prezzi sono comunque di 7.800 Yen tasse incluse per gli adulti (61€ circa al cambio attuale) per un biglietto valido un giorno. Per i bambini sotto i dodici anni il prezzo è di 5.400 Yen (42€ circa), per i senior over 65 si parla di 7.100 Yen (poco meno di 56€).