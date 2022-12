20% di sconto su questa lampada Playstation Icons, ideale come regalo di Natale

Anche oggi, venerdì 2 dicembre 2022, Amazon propone tantissime nuove offerte che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la lampada multicolore Playstation Icons, che attualmente potete portarvi a casa a soli 23,99€, rispetto agli usuali 29,99€ di listino, con uno sconto del 20%. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo accessorio per la casa risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Perfetta per i fan Playstation, questa lampada multicolore Playstation Icons presenta gli iconici simboli di triangolo, cerchio, quadrato e X si illuminano con tre modalità diverse: standard, intermittente e “a tempo di musica” (in quest’ultimo caso i sensori integrati riconoscono la musica circostante e si illuminano seguendo il ritmo della canzone).

La lampada si può alimentare sia utilizzando delle batterie (vendute separatamente) che tramite il cavo USB incluso nella confezione. Bella anche esteticamente, la lampada multicolore Playstation Icons si adatta bene soprattutto se tenuta vicino alle console Sony di vecchia e nuova generazione.

Sicuramente si tratta di un prodotto che si fa ben notare all’interno di una stanza: la prossima volta che riceverete visite, tutti sicuramente faranno caso a questo oggetto speciale. Visto l’avvicinarsi delle festività natalizie, la lampada multicolore Playstation Icons può costituire davvero un regalo che sicuramente sarà apprezzato da qualsiasi appassionato della storica console Sony.

