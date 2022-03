100 giochi, in bundle, e paghi quanto vuoi (facendo beneficenza)

La guerra in Ucraina sta purtroppo creando ancora molti problemi a livello mondiale, per un evento che sta seriamente scuotendo ogni nazione del mondo, incluso il mercato dei videogiochi.

Di recente, Itch.io ha deciso di lanciare il nuovo Bundle for Ukraine, un pacchetto che include ben 991 giochi al prezzo di soli 10 dollari.

Ora, come riportato da GameSpot, anche Humble non ha voluto essere da meno, proponendo un bundle per aiutare le popolazioni bisognose.

Si tratta di Stand with Ukraine, con il 100% dei proventi che andranno agli sforzi umanitari per la crisi in corso in Ucraina.

Il bundle è disponibile ora fino al 25 marzo 2022 e presenta più di 100 giochi, manuali e software. Questi include giochi come Back 4 Blood, Metro Exodus, Satisfactory, Fable Anniversary, Spyro Reignited Trilogy, The Long Dark e molti altri.

Potete trovare anche volumi come il Pathfinder 2nd Edition Core Rulebook e Warhammer Fantasy 2nd Edition Core Rulebook, oltre a software come GameMaker Studio 2 (licenza di 12 mesi), RPG Maker VX e Unity to Music Maker EDM.

Il valore totale del pacchetto è di 2.318,34 euro ed è proposto – a libera offerta – per un costo che oscilla tra i 36 e i 61 euro (sebbene è in ogni caso possibile versare somme più alte in base alla propria disponibilità).

Insomma, si tratta di un modo davvero interessante e nobile per aiutare le popolazioni ucraine al momento in seria difficoltà per via del conflitto con la Russia.

