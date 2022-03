PlayStation Store svela le nuove offerte del weekend: ci sono grandi open world

PlayStation Store ha appena svelato le nuove offerte del weekend, dedicate ad alcune delle più grandi produzioni disponibili per gli amanti delle console di casa Sony per un periodo limitato.

Le nuove offerte del fine settimana sono dedicate in particolar modo alle grandi produzioni di casa Ubisoft, con un occhio di riguardo ai loro open world più amati come Assassin’s Creed Valhalla, ma con tanti altri franchise imperdibili.

Si tratta dunque di una nuova promozione a tempo limitato, da aggiungere all’offerta settimanale dedicata a uno sparatutto cooperativo ispirato a uno dei più amati franchise sci-fi.

I nuovi sconti del fine settimana permetteranno di risparmiare su tante grandi produzioni Ubisoft con sconti fino al 72%, ma c’è anche uno degli sparatutto in prima persona più amati dell’ultima generazione.

Le offerte più interessanti riguardano però i già citati open world, con tanti sconti dedicati principalmente a Watch Dogs Legion, disponibile in sconto al 72% nell’edizione standard o al 65% in meno nella Gold Edition. Inoltre, potrete approfittare anche di uno sconto del 65% su un bundle che include anche l’amatissimo Assassin’s Creed Valhalla.

Quest’ultimo gioco sfortunatamente non è stato incluso separatamente nelle nuove offerte del weekend di PlayStation Store, ma se preferireste un altro open world di casa Ubisoft potrete approfittare della stessa cifra acquistando il bundle con Immortals Fenyx Rising.

Rimanendo in tema Ubisoft, segnaliamo anche gli sconti fino al 35% su Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction e, per chi preferisse divertirsi con un classico gioco da tavola, su Monopoly Madness.

Chiude la promozione del fine settimana anche il grande sconto del 60% su Doom Eternal, il celebrato ritorno della saga di id Software: l’edizione standard potrà essere vostra a soli 15,99€.

Potete consultare voi stessi tutte le promozioni nel dettaglio dirigendovi alla pagina ufficiale di PlayStation Store al seguente indirizzo: vi ricordiamo che termineranno ufficialmente martedì 22 marzo.

Se volete acquistare Assassin’s Creed Valhalla separatamente, potrete trovarlo tra i protagonisti dei saldi di Mega Marzo su PlayStation Store.

Vogliamo segnalarvi inoltre che queste non sono gli unici amati franchise in offerta: fino al 31 marzo potrete acquistare a prezzo ridotto i migliori capitoli di Resident Evil.