Zotac GeForce RTX 3060 Ti a meno di 500 euro su Amazon!

Avete bisogno di una nuova scheda video a buon prezzo per il vostro PC? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante iniziativa che vi permetterà di mettere le mani su una Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge a un prezzo assolutamente imperdibile!

La Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge è una scheda molto equilibrata, in grado di darvi grandi soddisfazioni a risoluzioni come FullHD e QuadHD, anche al massimo livello di dettaglio. Equipaggiata con la GPU GA104, accompagnata da 8 GB di veloce memoria GDDR6, la Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge grazie ai suoi 4.864 CUDA Core è in grado di garantire 16,20 TFPLOPS di potenza computazionale. Per quanto riguarda le capacità in ambito Ray Tracing, troviamo a bordo 38 RT Core e 152 Tensor Core.

La Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge Gaming può contare su un generoso dissipatore a doppia ventola, così da massimizzare l’efficienza e assicurare bassa rumorosità e massime prestazioni, nonché su un backplate in metallo per proteggere i circuiti nella parte posteriore e migliorare la dissipazione del calore.

La scheda video Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge viene solitamente proposta a 559,90€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 493,42€, rispetto agli usuali 559,90€ di listino, con uno sconto del 12% e un risparmio reale di 66,48€.

