Zelda Tears of the Kingdom si mostra prima del lancio con una sorpresa

Nintendo ha annunciato un nuovo evento dedicato a Zelda Tears of the Kingdom in data odierna, 28 marzo 2023, preparando i giocatori a quelli che sarà il prossimo capolavoro annunciato previsto su console Nintendo Switch.

Il gioco è sicuramente uno dei più attesi nelle prossime settimane, visto e considerato che potete ordinarlo su Amazon, sebbene ora è il momento di novità davvero molto interessanti.

Ora, quindi, siamo tutti pronti a scoprire le novità che la Grande N ha in serbo per tutti i fan di Link e a quanto pare sono grandi cose, inclusa la Switch OLED a tema in edizione limitata.

Eiji Aonuma, il producer della serie, ci presenta nel video i nuovi poteri di Link in questa dimostrazione del gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Tra le novità mostrate, oltre alle nuove abilità in dotazione al protagonista, anche nuovi nemici, ambientazioni mai viste prima e molto altro ancora.

La data di uscita del gioco è sempre confermata per il 12 maggio 2023, mentre la Switch OLED a tema in edizione limitata è prevista per il 28 aprile.

Inoltre, due accessori – Nintendo Switch Pro Controller e Custodia per Nintendo Switch con pellicola protettiva, entrambi decorati con motivi ispirati a Tears of the Kingdom – usciranno separatamente il 12 maggio, giorno di lancio del gioco.

Ricordiamo che, oltre alla versione standard, al lancio sarà disponibile anche la Collector’s Edition, che includerà la versione su scheda del gioco, un artbook con illustrazioni e bozzetti, una custodia steelbook, un poster di metallo Iconart e un set di quattro spillette.

Del resto, dopo l’ultimo trailer mostrato nel Direct di alcune settimane fa, l’hype verso Tears of the Kingdom è cresciuto davvero tanto, a ben vedere.

Infine, restando in tema, qualcuno ha deciso di mettere a confronto Breath of the Wild col suo seguito, visto che le differenze tra i due giochi si notano davvero tanto.