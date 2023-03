Dove seguire il Direct di Zelda in italiano

Un nuovo evento dedicato a Zelda: Tears of the Kingdom sta per tenersi oggi, 28 marzo 2023, grazie alla casa di Kyoto, preparando i giocatori a quelli che sarà il prossimo big di Nintendo Switch.

Perché se il gioco sicuramente il titolo più atteso in tempi brevi, visto che potete ordinarlo su Amazon, siamo tutti in costante attesa di novità.

Del resto, da poco un dipendente di GameStop ha anche rivelato che una Nintendo Switch OLED dedicata proprio all’atteso sequel Nintendo potrebbe essere svelata oggi.

Ora, quindi, siamo tutti pronti a scoprire le novità che la Grande N ha in serbo per noi durante la giornata odierna: i fan di Link farebbero meglio a prepararsi.

Zelda Direct: dove seguire l’evento in italiano

Alle 16.00 di oggi, martedì 28 marzo, andrà in onda un Mini Nintendo Direct di 10 minuti dedicato primariamente alla nuova avventura di Zelda in uscita il prossimo maggio.

Come sempre, Nintendo mette a disposizione il suo Direct in diretta sui suoi canali, precisamente su Twitch e su YouTube.

• Vedi l’evento sul canale Nintendo Ufficiale

Potete seguire l’evento anche nell’embed che includeremo a breve poco sopra, pronto per essere avviato con un comodo click.

Per sapere cosa mostrerà effettivamente l’evento, dovremo aspettare e vedere: ci aspettiamo ovviamente maggiori dettagli su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, che si avvicina sempre di più alla data di uscita del 12 maggio 2023.

Ricordiamo che, oltre alla versione standard, al lancio sarà disponibile anche la The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Collector’s Edition, che include la versione su scheda del gioco, un artbook con illustrazioni e bozzetti, una custodia steelbook, un poster di metallo Iconart e un set di quattro spillette.

Del resto, dopo l’ultimo trailer mostrato in occasione del Direct, l’hype verso Tears of the Kingdom è infatti cresciuto a dismisura, con sorpresa di nessuno.

Per concludere, qualcuno ha deciso di mettere a confronto Breath of the Wild col suo sequel, sebbene le differenze tra due giochi si notano, eccome.