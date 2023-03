Zelda Tears of the Kingdom, il 28 marzo sarà una data da segnare in rosso

Il sequel di Breath of the Wild, ovvero The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, è sicuramente uno dei giochi più attesi delle prossime settimane, sebbene a quanto pare lo vedremo a breve in azione.

Il seguito dell’open world capolavoro per Nintendo Switch, che potete recuperare su Amazon a prezzo notevole, promette un carico di sorprese sia dal punto di vista puramente narrativo che ludico.

Ora, mentre i fan si dilettano a riportare alcune teorie davvero intriganti, sembra proprio che Nintendo sia pronta a mostrare il gioco in azione.

Difatti, come riportato anche da Nintendo Everything, Tears of the Kingdom si mostrerà in dieci minuti di gameplay inedito durante la giornata del 28 marzo 2023.

Nintendo condividerà infatti 10 minuti di gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom durante la giornata di domani, come ha appena annunciato in veste ufficiale la compagnia nipponica.

La diretta avverrà alle 16 ora italiana, con il produttore della serie Eiji Aonuma che condurrà la “presentazione” dedicata alla nuova avventura di Link. Oltre a questo, non sono state fornite altre informazioni specifiche, quindi non sono da escludere sorprese di qualche genere.

L’unica cosa certa è che il video sarà pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Nintendo: ovviamente, lo pubblicheremo anche qui sulle nostre pagine non appena sarà reso disponibile, quindi non mancare di segnare in rosso la data sul calendario (e di visitare SpazioGames durante il pomeriggio di domani).

