Zelda: Skyward Sword HD sarà un peso piuma sulla vostra Nintendo Switch

In attesa di novità significative sul seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild gli appassionati del franchise con protagonista Link potranno, a partire dal prossimo mese di luglio, mettere le mani su The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, rifacimento in alta definizione, adattato su misura a Nintendo Switch, del titolo uscito originariamente su Wii nel 2011.

Come è stato spiegato nel corso del recente Nintendo Direct, in questa sua nuova veste il gioco vedrà i controller che passavano per il Wiimote per il Nunchuk adattarsi invece ai Joy-Con, sia con sensori di movimento che senza (in modo che possiate esplorare il mondo in-game anche senza scollegare i controller dal corpo della console, o attraverso Switch Lite). Che peso avrà tutto questo? Stando a quanto svelato dalla pagina ufficiale di Skyward Sword HD su Nintendo eShop, relativamente basso.

Tra i dettagli del titolo, infatti, viene precisato che le dimensioni del download e dell’installazione saranno pari a 7,7 GB. Si tratta di un peso sicuramente limitato e che non dovrebbe causarvi particolari grattacapi: per confronto con altri first party o esclusive, Breath of the Wild aveva un peso di 14,76 GB, Fire Emblem: Three Houses di 11,83 GB, Super Mario Odyssey di soli 5,74 GB, Super Smash Bros. Ultimate di 16,62 GB.

L’uscita di questa riedizione in alta definizione, vi ricordiamo, è attesa per il 16 luglio prossimo: rimanete sulle pagine di SpazioGames per tutte le novità che ci accompagneranno al suo debutto, mentre Aonuma promette che non dovremo aspettare troppo per scoprire qualche novità sul seguito di Breath of the Wild.