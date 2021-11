Zelda, questa traccia musicale vi toglierà tutto lo stress

Dopo l’uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild, disponibile da tempo su Switch e WiiU, Nintendo ha dato nuova vita alla sua serie più celebre.

Del resto, il sequel di Breath of the Wild è uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi, grazie anche alla promessa di un gioco ancora più vasto del precedente.

Nella nostra analisi dell’ultimo trailer vi abbiamo raccontato come il prossimo capitolo di Zelda potrebbe essere davvero molto interessante anche dal punto di vista della storia.

Vero anche che gli appassionati del primo capitolo si stanno ancora divertendo a scoprire chicche davvero sorprendenti, come quella di un giocatore e le sue bombe.

La colonna sonora e la musica in generale, nella saga di The Legend of Zelda, è da sempre una delle cose più importanti in assoluto.

Da Ocarina of Time in poi, la serie ha infatti sempre messo sul piatto delle soundtrack davvero sontuose, accostate spesso e volentieri a degli effetti sonori davvero immersivi.

The Great Fairy’s Fountain Theme è una traccia musicale ascoltata per la prima volta in A Link to the Past, spesso utilizzata e riarrangiata anche in molti capitoli successivi.

Ora, la bravissima melegie ha realizzato una cover del tema della Fairy’s Fountain eseguita interamente con un’arpa celtica.

Inutile dire che la leggiadria dello strumento, unita alla bravura dell’artista, rende questa particolarissima cover musicale davvero meravigliosa e unica nel suo genere.

Poco sotto, il video in questione (via Reddit):