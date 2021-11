Zelda diventa un gioco post-apocalittico (e si ispira a un film epico)

L’uscita di The Legend of Zelda Breath of the Wild, disponibile da tempo su Switch e WiiU, ha rappresentato una scommessa vinta per Nintendo .

Proprio il sequel di Breath of the Wild è uno dei titoli più attesi tra quelli in uscita sull’ibrida della Grande N, con la promessa di essere ancora più epico del precedente capitolo.

Del resto, gli appassionati del primo capitolo si stanno ancora divertendo a scoprire chicche davvero sorprendenti, come quella di un giocatore e le sue bombe.

Senza contare che un fan si è messo al lavoro su Unreal Engine 5 per immaginare una foresta di Hyrule, con tanto di spada suprema.

Da sempre i fan amano intrattenersi con creazioni davvero sorprendenti, in grado di riscrivere – o meglio, rileggere – il mito di Link e Hyrule.

Ora, infatti, l’artista Qiu Fang ha deciso di dare vita a un mash-up che fonde la saga di The Legend of Zelda con un altro mito assoluto, questa volta legato all’universo cinematografico.

Parliamo di Mad Max Fury Road, il film di George Miller uscito nel 2015 ambientato in un futuro distopico post-apocalittico, in cui benzina ed acqua sono risorse quasi esaurite.

La bellissima immagine che trovate poco sotto mostra infatti i personaggi di Zelda (sia i buoni che i cattivi, inclusi Link e Ganondorf) come fossero Max, Imperatrice Furiosa e Immortan Joe.

Ovviamente The Legend of Zelda Fury Road è e resterà sempre un sogno, visto che Nintendo non ha (ovviamente) intenzione di realizzare un crossover del genere, né tantomeno di ambientare un capitolo della sua serie èiù celebre in un mondo post-apocalittico.

