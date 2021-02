Zelda 35th Anniversary, spunta la data di un (presunto) Nintendo Direct

Nel 2021, un’altra saga Nintendo compirà ben 35 anni: stiamo parlando di The Legend of Zelda. In attesa della fine dei festeggiamenti dedicati a Super Mario, la Grande N dedicherà le sue attenzioni al suo franchise d’avventura di maggiori richiamo.

Ora, Adam Bankhurst di IGN USA si sarebbe lasciato scappare qualcosa via Twitter neanche troppo velatamente, rivelando che un Nintendo Direct dedicato alla saga di Link è effettivamente alle porte.

February 12: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

February 18: Nintendo Direct celebrating Zelda’s 35th anniversary, which is the 21st. Zelda Collection for Switch in March, BOTW 2 for Holiday 2021 alongside Switch Pro. pic.twitter.com/gYU5gmjSMt — Adam Bankhurst (@AdamBankhurst) February 7, 2021

12 febbraio: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

18 febbraio: Nintendo Direct per celebrare il 35° anniversario di Zelda.

Zelda Collection per Switch a marzo, BOTW 2 per le vacanze di Natale del 2021, insieme a Switch Pro.

Dal tweet, Bankhurst si sbilancia in maniera considerevole: non solo lascerebbe intendere che un nuovo Direct dedicato a Zelda arriverà giovedì 18 febbraio, ma che Nintendo ha in serbo una collection di Zelda – simile alla Super Mario 3D All-Stars – in arrivo a marzo, con Breath of the Wild 2 in uscita a Natale, sulla nuova Switch Pro.

Chiaramente, potrebbe tranquillamente trattarsi di una “previsione” più che di un leak in anticipo sui tempi. Va detto in ogni caso che la visione di Bankhurst è alquanto realistica, tanto che Nintendo potrebbe davvero decidere di annunciare qualcosa in tempi brevi. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo anche che su Switch è da poco disponibile Hyrule Warrios: L’era della calamità, un musou ambientato 100 anni prima dell’avventura di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, quest’ultimo disponibile da diversi anni su Nintendo Switch e su Wii U.

Se volete scoprire tutto ciò che rend il gioco un capolavoro assoluto, vi raccomandiamo di recuperare al più presto la nostra video recensione che trovate sempre sulle pagine di SpazioGames!