Yves Guillemot parla di PS5 e Xbox (e delle poche unità in arrivo)

Durante l’ultima conference call finanziaria di Ubisoft per investitori e analisti relativa al secondo trimestre dell’anno fiscale 2020/2021, il CEO Yves Guillemot ha parlato della prossima generazione di PS5 e Xbox Series X.

Guillemot ha espresso ottimismo per le prestazioni commerciali delle console di nuova generazione, sia relativamente alla fine dell’anno che per quanto riguarda il prossimo.

Il logo di Ubisoft.

Ma non solo: l’imprenditore francese ha anche reso noto che purtroppo le unità delle due piattaforme non saranno di facile reperibilità:

Quello che possiamo dire delle console di nuova generazione è che sicuramente scarseggeranno rispetto alla domanda ma siamo comunque molto felici che tutti i nostri giochi per la fine di quest’anno trarranno il massimo vantaggio da queste nuove piattaforme.

Guillemot ha poi continuato: «Ci aspettiamo che il prossimo sarà un ottimo anno anche per le console di nuova generazione e che la domanda sarà decisamente molto alta.»

Parlando dell’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft e se il loro impegno per Xbox Game Pass potesse essere una mossa chiave per la prossima generazione, Guillemot ha colto l’occasione per discutere della cosa: «In effetti, siamo in un settore molto interessante perché ora ci sono sempre più modalità per vendere i nostri giochi. Quello che resta tale è che la qualità dell’esperienza rimane un punto molto importante. Quando crei giochi eccezionali, le persone vengono e li acquistano nella forma e nel ‘luogo’ che desiderano. Vedremo sempre più possibilità in futuro circa le modalità per usufruire quei giochi.»

E ancora, il CEO ha infine speso due parole anche su Switch, Stadia e Luna: «Abbiamo anche Nintendo che ha un approccio completamente diverso che sta funzionando bene. Inoltre, stiamo assistendo all’avvento di due piattaforme di streaming. Nel tempo faranno sicuramente crescere il mercato per il settore.»

PS5 sarà in ogni caso disponibile in Italia a partire dal prossimo 19 novembre, nella sua doppia versione con e senza lettore ottico. Xbox Series X/S sarà invece acquistabile dal 10 novembre.