PS5: la retrocompatibilità coi giochi PS4 Ubisoft non è totale?

A inizio ottobre, Sony ha rilasciato tutti i dettagli sulla retrocompatibilità di PS5 attraverso una pagina sul sito ufficiale PlayStation Support.

Il colosso nipponico ha tranquillizzato tutti rivelando che «la schiacciante maggioranza dei 4000+ giochi PS4 sono giocabili sulle console PS5», ad eccezione di soli 10 titoli.

Ora, però, Ubisoft potrebbe aver messo una pulce nell’orecchio un po’ fastidiosa: PlayStation 5 potrebbe infatti non avere piena compatibilità con alcuni giochi Ubisoft per PS4 inclusi alcuni capitoli della saga di Assassin’s Creed.

Sul sito ufficiale del colosso d’oltralpe era infatti emersa la frase: “La maggior parte del catalogo dei nostri giochi sarà utilizzabile in retrocompatibilità tra questa e la prossima generazione di console, con alcune eccezioni.”

Il problema vero emerge però nel passaggio successivo del comunicato:

Su Xbox Series X | S, tutti i nostri titoli Xbox One funzioneranno in retrocompatibilità, mentre su PlayStation 5 i vari giochi saranno giocabili in retrocompatibilità ad eccezione di: Assassin’s Creed Syndicate, Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack, Assassin’s Creed Chronicles India, Assassin’s Creed Chronicles China, Assassin’s Creed Chronicles Russia, Risk, Star Trek Bridge Crew, Werewolves Within, Space Junkies.

Al momento in cui scriviamo, come confermato via ResetEra, Ubisoft sembra aver editato la pagina web in cui si faceva menzione della retrocompatibilità, cancellando la precedente comunicazione. Che si tratti quindi di un semplice errore? Francamente è quello che ci auguriamo: vi terremo in ogni caso aggiornati.

Ricordiamo in ogni caso anche che la retrocompatibilità tra PS4 e PS5, come confermato anche in alcune dichiarazioni provenienti dal Giappone, copre sia i giochi in formato digitale che le copie in formato fisico.

PS5 sarà in ogni caso disponibile in Italia a partire dal prossimo 19 novembre, nella sua doppia versione con e senza lettore ottico (con una differenza di 100 euro sul prezzo di listino).