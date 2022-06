Yankee Candle e Woodwick, sconti fino al 29% sulle migliori candele profumate su Amazon!

Cosa c’è di meglio che rendere la propria abitazione più confortevole e profumata? Proprio a questo scopo, vi segnaliamo che il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato una promozione imperdibile che vi permette di acquistare tantissime candele profumate a marchio Yankee Candle e WoodWick a prezzi imperdibili!

Le candele profumate Yankee Candle non hanno certo bisogno di presentazioni, essendo tra le più famose del genere e amate da milioni di persone di tutto il mondo. I profumi delle Yankee Candle sono davvero tantissimi e variano a seconda dell’anno, in quanto vengono commercializzate anche varianti stagionali, ad esempio in occasione di periodi particolari come Natale o Halloween, e alcune sono addirittura in edizione limitata.

Grazie alla vasta gamma di fragranze proposte in grado di adattarsi alla perfezione alle varie stazioni o situazioni, troverete sicuramente quella (o quelle) che fanno proprio al caso vostro! Le candele profumate Yankee Candle vengono proposte in vasetti di diverse dimensioni e ovviamente, quelle più grandi garantiscono anche una durata maggiore, tanto da spingersi sino a 150 ore. Inoltre, per preservare il profumo, ogni vasetto viene commercializzato con il suo apposito coperchio. Una delle particolarità delle candele profumate Yankee Candle è la presenza di macchie in superficie, causate dall’eccesso di olio profumato per garantire che il profumo rimanga intenso a lungo.

Notevoli anche le candele profumate Woodwick, che sono dotate dell’innovativo stoppino Pluswick, realizzato in legno naturale, che produce una fiamma danzante accompagnata da un caratteristico scoppiettio. Le candele profumate Woodwick propongono aromi eleganti e raffinati e vengono vendute all’interno di un riconoscibile vado a forma di clessidra con coperchio in legno levigato.

