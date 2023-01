Xiaomi Week Unieuro, tanti prodotti a prezzi imperdibili!

La nota catena di elettronica Unieuro ha lanciato una promozione chiamata “Xiaomi Week” che permette ai clienti di acquistare tantissimi prodotti tecnologici del noto marchio cinese con sconti eccezionali.

Come sempre, abbiamo analizzato e selezionato le offerte più interessanti per consentire ai clienti di puntare solo sui prodotti migliori e risparmiare diversi euro rispetto al prezzo di listino. La promozione durerà fino al prossimo 29 gennaio, quindi vi consigliamo di non perdere altro tempo e consultare subito il sito per non lasciarvi sfuggire questa occasione!

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo lo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 219€, rispetto agli usuali 329,90€ di listino, per un risparmio reale di 110,9€ e uno sconto del 33%.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro è uno smartphone leggero e dal design elegante con una scocca posteriore leggermente curva per una comoda presa. Dispone di un display AMOLED da 6,67″ a risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La batteria da 5.020 mAh consente un’ottima durata e supporta la ricarica rapida a 33W.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 732G con 6 GB di RAM e 128 GB di archiviazione interna. La fotocamera principale da 108MP garantisce scatti di alta qualità, accompagnata da una tele-macro da 5 MP, un sensore di profondità da 2 MP, un’ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera frontale per selfie da 16 MP.

I prezzi proposti da Unieuro sono tra i più convenienti presenti in rete e con questa iniziativa è possibile trovare molti altri prodotti in sconto. Vi consigliamo quindi di visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire tutte le offerte, raggiungibile tramite il link fornito in calce.

Infine, vi ricordiamo che sul nostro sito mettiamo a disposizione una sezione dedicata alle migliori offerte presenti in rete per aiutarvi a scovare i migliori affari.