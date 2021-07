Xiaomi Redmi Note 9 a un prezzo imbattibile tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone Android.

Tra i vari prodotti in promozione, vi segnaliamo in modo particolare lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9, che attualmente potete portarvi a casa a soli 139,99€, rispetto ai 259,99€ di listino, per un risparmio reale di 120€.

Per quanto riguarda il comparto fotocamere, lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 è equipaggiato con un sistema quad camera, con la fotocamera principale di 13MP accompagnata da un obiettivo grandangolare, un obiettivo macro ed un sensore di profondità, che vi garantiranno sempre il miglior risultato ad ogni scatto. La fotocamera ad altissima risoluzione di Xiaomi Redmi Note 9 e le ottimizzazioni AI vi assicurano scatti perfetti in ogni momento.

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 è animato dal SoC Helio G85 MediaTek, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno di archiviazione. Grazie alla batteria integrata da 5.020mAh, lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 è in grado di offrire un’autonomia davvero elevata e, in caso di bisogno, si può contare sulla ricarica rapida da 18W.

