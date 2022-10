Xiaomi Mi Band 7 Pro nuovamente disponibile su Amazon a prezzo scontato!

Avete bisogno di una nuova smartband e desiderate un dispositivo moderno a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente alla nuovissima Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

La smartband Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro dispone di un ampio display AMOLED da 1,64″ con un vetro curvo 2,5D per una visualizzazione più dettagliata delle vostro informazioni.

La Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro è dotato di un GNSS integrato, è in grado di impostare e monitorare la vostra corsa e supporta oltre 110 modalità sportive.

Grazie alla certificazione di impermeabilità 5 ATM, la Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro può essere indossata senza alcun timore anche in spiaggia o in piscina. Inoltre, è possibile scegliere tra cinque diversi stili di nuoto per un tracciamento più accurato.

Infine, la Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro oltre a garantirvi il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale, è in grado di rilevare il massimo consumo di ossigeno consumato per minuto (VO2 max). La Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro vibrerà per avvisarvi se il livello di ossigeno nel sangue è troppo basso (<90%) o se la frequenza cardiaca esce dalla zona scura.

Solitamente, la Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro viene proposta a 99,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 79,99€, con un risparmio reale di 20€. Si tratta di un’occasione eccezionale per avere una smartband appena uscita a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.