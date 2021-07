Xiaomi Mi 11, Note 10 e 10 Pro a prezzi imperdibili tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, mercoledì 21 luglio 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative agli smartphone Xiaomi, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi lo smartphone Xiaomi Mi 11 5G, che attualmente potete portarvi a casa a soli 699,90€, rispetto agli usuali 799,90€ di listino, per un risparmio reale di 100€.

Lo smartphone Xiaomi Mi 11 5G è animato dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da 8GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. Il dispositivo permette di scattare fotografie di qualità eccezionale grazie alla fotocamera principale da ben 108 MP in grado di catturare ogni minimo dettaglio anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone Xiaomi Mi 11 5G è dotato di un display AMOLED da 6,81″ a risoluzione WQHD+ con supporto allo standard HDR10. Come se non bastasse, la frequenza di aggiornamento dello schermo è di 120 Hz, così da fornirvi non solo una riproduzione dei colori perfetti, ma anche una fluidità impareggiabile.

