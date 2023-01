Xiaomi F2, smart TV 55″ con FireTV integrata, ora con uno sconto del 20%!

Se state cercando una nuova smart TV a un prezzo conveniente, allora questa è l’offerta che fa per voi! Attualmente, il famoso portale di e-commerce Amazon sta offrendo la possibilità di acquistare la smart TV Xiaomi F2 da 55 pollici ad un prezzo davvero imbattibile.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alla smart TV Xiaomi F2, che attualmente potete portarvi a casa a soli 399,99€, rispetto agli usuali 499,99€ di listino, per un risparmio reale di 99€ e uno sconto del 20%.

La smart TV Xiaomi F2 è dotata di un pannello LCD LED a risoluzione 4K da 55 pollici che consente di godere dei propri contenuti preferiti con una maggiore profondità di colore grazie alla tecnologia WCG e al supporto per l’HDR 10. Inoltre, la smart TV Xiaomi F2 è dotate di una Fire TV integrata con telecomando vocale Alexa, per accedere facilmente ad un vasto catalogo di applicazioni, tra cui i servizi di streaming più popolari come Netflix, Prime Video, Disney+ e NOW e impartire comandi vocali tramite l’assistente Alexa.

La smart TV Xiaomi F2 è anche ottima per il gaming, grazie alla presenza di quattro porte HDMI 2.1 con la funzione ALLM e un tempo di risposta particolarmente basso. La potenza di elaborazione è garantita dal chipset ad alta efficienza con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria. Infine, la smart TV Xiaomi F2 offre un suono di alta qualità grazie ai doppi altoparlanti da 12 W con supporto alle tecnologie Dolby e DTS.

