Xiaomi 11 Lite 5G NE: sconto di 130 euro su Amazon

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti in offerta sul noto portale e-commerce, trovate anche lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE, che potete ora acquistare a un prezzo imperdibile.

Lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di uno splendido display AMOLED da 6,55″ a risoluzione 2400×1800 e frequenza di aggiornamento di 90Hz in grado di fornire un’esperienza completamente immersiva.

Lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE è dotato di un corpo sottile (solo 6,81 mm) e leggero (158 g), offrendo un aspetto pulito e accattivante. Per quanto riguarda la dotazione tecnica, lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE è animato dal SoC Qualcomm Snapdragon 778G, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, offrendo tutto ciò che serve per eseguire le applicazioni in maniera fluida e veloce.

Il comparto fotocamere dello smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE vede la presenza di una tripla fotocamera, con l’obiettivo principale da 64 MP abbinato ad un ultra grandangolo da 8 MP e una telemacro SMP in grado di migliorare la portata degli scatti.

Lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE non è solo potente e bellissimo da vedere, ma anche molto efficiente a livello di batteria. Il dispositivo integra, infatti, una batteria da ben 4.250mAh in grado di offrire un’autonomia davvero elevata; inoltre, in caso di necessità, grazie alla ricarica rapida da 33W potrete aggiungere ulteriore energia in pochissimo tempo.

Solitamente lo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE viene proposto a 399,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 269,90€, con uno sconto del 33%, pari a un risparmio reale di 130€. Si tratta dell’’occasione perfetta per acquistare un ottimo e moderno smartphone a prezzo scontato.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.