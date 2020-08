Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Switch in forte sconto su Amazon!

Se siete fan dei JRPG, oggi abbiamo un’offerta imperdibile per voi. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch è disponibile in forte sconto su Amazon, una rara occasione di risparmio su un capitolo del franchise ruolistico ma soprattutto su un titolo firmato Nintendo.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è il rifacimento dell’acclamato Xenoblade Chronicles uscito in origine nel 2011 su Wii, riportato alla luce con una favolosa veste grafica moderna e un nuovo contenuto aggiuntivo che renderà piacevole il soggiorno anche per quanti lo avessero già spolpato al tempo.

L’originale Xenoblade Chronicles vide il debutto di un amatissimo personaggio come Shulk, che da allora si è rivisto in molteplici produzioni della Grande N, non ultimo il brawler Super Smash Bros. Ultimate sempre per Switch. Shulk ritorna con un livello di dettaglio tale che quasi faticherete a riconoscerlo!

Inclusa nel pacchetto abbiamo una nuova storia in appendice, Xenoblade Chronicles: Un futuro comune. Non si tratta di un semplice contentino ma di un contenuto dalla durata tra le 10 e le 12 ore per la storia principale, che possono salire fino a 20 ore nel caso ci lanciassimo in tutte le attività secondarie.

In questa sua veste rinnovata, l’apprezzato gioco di ruolo giapponese vanta una grafica e una fluidità senza precedenti. L’interfaccia utente e gli schermi dei menu sono più facili da leggere e da usare, e alcune tracce della colonna sonora sono state rimasterizzate o remixate.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è ora disponibile in forte sconto su Amazon, con un taglio di prezzo del 20% che ne porta il prezzo a 47,99€, un minimo storico per la copia fisica su Amazon, dove il costo originale è di 59,99€. Approfittatene quanto prima: il prezzo potrebbe presto tornare a salire.

» Clicca qui per acquistare Xenoblade Chronicles: Definitive Edition in offerta «

Altre offerte Amazon