Xenoblade Chronicles 3 e Live a Live: sconto del 18% sul bundle per il Prime Day 2022!

Xenoblade Chronicles 3 è terzo capitolo “numerato” della celeberrima saga di giochi di ruolo realizzata da Monolith Soft, nel quale i giocatori vestiranno i panni dei protagonisti Noah e Miyo in un mondo dilaniato dal conflitto tra le nazioni di Keves e Agnus. Sei personaggi provenienti da entrambe le nazioni partiranno per un’avventura incentrata sul tema della vita.

Live A Live è il remake dell’omonimo gioco di ruolo uscito tanti anni fa per Super Nintendo, ma mai pubblicato in Europa. Nel titolo vengono raccontate sette storie completamente differenti, ambientate in altrettante epoche, a cavallo tra verosimiglianza storica e fantasia, che rappresentano la colonna portante dell’esperienza di gioco.

La differenze tra tematiche trattate, registro dei dialoghi e tono generale restituiscono l’idea di un prodotto sperimentale, diverso dal solito, che prova, con grande coraggio, a distanziarsi dai capisaldi del genere, mostri sacri che hanno segnato la storia dei giochi di ruolo di matrice giapponese come Final Fantasy IV.

Grazie alle offerte del Prime Day, potete portarvi a casa il bundle comprendente Xenoblade Chronicles 3 e Live A Live a soli 89,99€, rispetto ai consueti 109,98€ di listino, con uno sconto del 18% e un risparmio reale di circa 20€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere degli ottimi videogiochi a un prezzo eccellente!

