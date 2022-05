Xbox vi offre nuovi giochi gratis per il weekend: ecco come scaricarli

Anche questo fine settimana Xbox ha deciso di rinnovare l’iniziativa «Eventi di giornate di gioco gratuito», grazie alla quale gli utenti potranno scaricare diversi titoli da provare senza costi aggiuntivi per il weekend.

Ricordiamo però che la promozione Free Play Days è riservata esclusivamente per tutti i giocatori attualmente iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovare il vostro abbonamento su Amazon), come parte di una delle tante iniziative per premiare gli utenti più fedeli.

Questo fine settimana Xbox ha selezionato per i suoi utenti due nuovi giochi gratis, ai quali si aggiunge un bonus a sorpresa: si tratta di un celebre open world di Ubisoft, disponibile anche su altre piattaforme in prova gratuita.

Tuttavia, a differenza degli altri titoli selezionati da Microsoft, The Division 2 potrà essere giocato solo per le prime 8 ore di gioco, né si potrà superare il livello 8 senza aver prima acquistato il titolo: per quanto riguarda i titoli presenti nella seguente immagine promozionale, non sarà presente alcun limite e potrete giocarli interamente.

WRC 10, disponibile sia in edizione Xbox Series X|S che nella versione per le console Xbox One, vi permetterà di festeggiare i 50 anni del FIA World Rally Championship rivivendo tutti i momenti più intensi della sua storia sportiva, dal 1973 fino ai nostri giorni.

Sarete dunque in grado di affrontare 19 eventi storici alla guida di 20 auto leggendarie, adattandovi alle condizioni di gara di ogni epoca grazie a un motore fisico incredibilmente realistico.

Nel caso preferiate invece un’esperienza più rilassante, Lawn Mowing Simulator è un vero e proprio simulatore di giardinaggio, che vi consentirà di manovrare un vasto assortimento di tagliaerba, tenendo sotto controllo tutte le caratteristiche più importanti e completando contratti nell’apposita modalità carriera.

Potete scaricare da questo momento tutti i giochi gratis del fine settimana sulla vostra console facendo clic sui seguenti link, dopo esservi naturalmente assicurati di aver effettuato il login con il vostro account.

In ogni caso, vi ricordiamo che anche su PC potrete approfittare di un’interessante prova gratuita per tutto il fine settimana: grazie a Steam potrete giocare gratis con il battle royale dei pirati.