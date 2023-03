Xbox Store, sconti fino al 95% con i giochi più acclamati dalla critica: ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivati puntuali, come sempre, i nuovi sconti settimanali di Xbox Store con offerte imperdibili fino al 95% sui migliori videogiochi del negozio digitale, inclusi anche i titoli più premiati dalla critica.

Le offerte settimanali sono un’ottima occasione per aggiungere nuovi titoli al catalogo di Xbox Series X (la trovate in bundle su Amazon) o Series S: oltre alle immancabili ed esclusive Promozioni Gold, troverete infatti tante offerte disponibili per tutti gli utenti e senza alcun abbonamento necessario.

Dopo aver già proposto la scorsa settimana le offerte sui migliori publisher, inclusi alcuni dei migliori giochi EA — questi ultimi attualmente ancora disponibili in sconto — da oggi è arrivato il momento di dare uno sguardo ad alcune delle produzioni più amate su Xbox, grazie a titoli scelti dai critici.

Un esempio è sicuramente il sorprendente Deathloop, l’ex esclusiva PS5 realizzata da Bethesda già disponibile su Xbox Game Pass, ma che oggi potrete fare vostra per sempre acquistandola con un generoso 67% di sconto sul prezzo finale.

Per gli amanti dei platform non possiamo invece che consigliare di dare un’occhiata ai saldi dedicati a Crash Bandicoot: un esempio molto interessante è il Bundle Quadrilogia, che include la trilogia rimasterizzata e il quarto capitolo in unico pacchetto con un generoso 60% di sconto.

Potrete inoltre approfittare di alcune delle più ambiziose produzioni di terze parti con sconti speciali: alcuni esempi sono Gotham Knights al 60% in meno, Sonic Frontiers con un’offerta del 33% sull’edizione Digital Deluxe e proposte sui migliori open world Ubisoft, come Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition al 65% in meno.

Se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate o Live Gold, potrete anche accedere alle generose Promozioni Gold esclusive: l’offerta più generosa è sicuramente il 95% di sconto dedicato all’imperdibile strategico XCOM 2.

Vi ricordiamo come sempre che potete consultare tutte le offerte attualmente disponibili al seguente indirizzo. Di seguito, invece, vi aiuteremo nella vostra scelta segnalandovi i migliori giochi in sconto su Xbox Store selezionati da noi:

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Batman: Arkham Knight — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Crash Bandicoot – Bundle Quadrilogia — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Dead Space Digital Deluxe Edition — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Deathloop — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Dragon Ball Z: Kakarot Legendary Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% FIFA 23 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Gotham Knights — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Grand Theft Auto V (Xbox One & Series X|S) — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Persona 5 Royal — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Star Wars Jedi: Fallen Order — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Tales of Arise Deluxe Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% XCOM 2 — Sconto del 95%

Restando in tema con le novità sul catalogo Xbox, da poche ore sono state rese disponibili ben 12 nuove demo gratuite a tempo limitato: vi consigliamo dunque di provarle prima che sia troppo tardi.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi anche che dal 31 marzo non saranno più disponibili 7 giochi gratis su Xbox Game Pass: anche in questo caso, vi ricordiamo di provarli il prima possibile.