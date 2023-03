Xbox ci permette di provare gratis ben 12 giochi, da ora

Microsoft ha rilasciato 12 nuove demo ID@Xbox nell’ambito dell’evento online della Game Developers Conference (o GDC, che dir si voglia) del 2023.

Del resto, se tramite precedenti annunci sappiamo già quali saranno i prossimi titoli in arrivo per tutto il 2023, mettere mano a delle demo è cosa buona e giusta.

Come riportato anche da GameSpot, i giocatori Xboc avranno ora un periodo di tempo limitato per provare i giochi, quindi dovranno necessariamente fare in fretta.

Le 12 demo sono disponibili da oggi su Xbox One e Xbox Series X|S e saranno disponibili fino al 27 marzo 2023. Ciò significa che avete solo una settimana per provarle.

Sebbene la GDC si tenga ogni anno al Moscone Center di San Francisco, i giocatori non hanno bisogno di partecipare alla fiera per accedere alle demo in questione.

Anche se i partecipanti avranno la possibilità di provare i giochi di persona presso il chiosco sponsorizzato ID@Xbox durante la convention. Di seguito l’elenco completo delle demo di gioco disponibili nell’ambito dell’evento online della GDC:

ArcRunner Backbeat BattleCakes Booom-Slang! Boxville Evil Wizard Fall of Porcupine Fractal Space Sker Ritual Soulvars The Isle Tide Hotel The Library of Babel

Tra i giochi più interessanti figurano BattleCakes, un simpatico gioco di ruolo a turni in cui si impersonano dei cupcake; Boxville, un puzzle platform ambientato in un mondo di scarabocchi; Sker Ritual, un FPS di sopravvivenza in cooperativa ambientato nello stesso universo di Maid of Sker; e Soulvars, un gioco di ruolo a turni di deckbuilding con una splendida estetica in pixel art.

Poiché tutti questi giochi sono ancora in fase di sviluppo, Microsoft fa notare che queste demo potrebbero non rappresentare i prodotti completi al momento del rilascio. I giocatori sono quindi incoraggiati a fornire feedback al riguardo.

