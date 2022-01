Xbox Store, sconti fino al 90%: tanti DLC e giochi a meno di due euro

Torna anche questa settimana l’immancabile appuntamento con le nuove offerte settimanali di Xbox Store: questa volta lo store di casa Microsoft ha deciso di proporre offerte fino al 90% su tanti giochi e i più popolari contenuti aggiuntivi, DLC e Season Pass.

Alcuni dei giochi in offerta sono, come di consueto, parte delle Promozioni Gold riservate in esclusiva agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, ma sono disponibili anche tanti altri sconti accessibili per tutti i giocatori.

La precedente settimana è stata altrettanto ricca di offerte molto interessanti, tra i quali avevamo avuto modo di segnalare un soulslike disponibile a meno di 2 euro.

Ma anche in questi giorni saranno disponibili diversi giochi a meno di 2 euro, tra i quali il più conveniente è sicuramente Brunch Club, un divertente passatempo a tema alimentare giocabili da soli o in compagnia di altri tre amici e che, per un periodo limitato, potrà essere vostro a soli 1,44€.

Sono inoltre particolarmente attraenti anche le offerte su tantissimi contenuti scaricabili, disponibili a prezzi imperdibili: ad esempio, entrambe le espansioni di Control, il capolavoro di Remedy, sono disponibili a soli 2,99€ l’una. Ricordiamo che l’edizione standard del gioco è già inclusa gratis su Xbox Game Pass Ultimate, rendendo dunque questa l’occasione ideale per completare la vostra avventura.

Potrete inoltre risparmiare fino al 60% sui season pass dell’ultima trilogia di Assassin’s Creed, che include naturalmente il popolarissimo Valhalla, acquistare al 75% in meno i Character Pass di Jump Force prima che il titolo venga rimosso dallo store e acquistare season pass di tanti altri titoli, tra i quali ci sono anche produzioni recenti come Far Cry 6.

Naturalmente sono disponibili anche tante altre promozioni su alcuni dei migliori giochi disponibili: ad esempio, potrete risparmiare il 75% su Star Wars Squadrons, o acquistare l’esclusiva temporale Xbox, The Ascent, al 40% in meno.

Ricordandovi che potete consultare nel dettaglio tutte le offerte al seguente indirizzo, di seguito vi segnaleremo quelle che riteniamo essere le migliori promozioni settimanali di Xbox Store per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi:

Di seguito troverete invece una selezione delle migliori offerte sui videogiochi di Xbox Store della settimana:

Tutte le offerte sui videogiochi termineranno lunedì 17 gennaio, mentre per espansioni e season pass avrete tempo fino al 24 gennaio: vi consigliamo dunque di consultare accuratamente tutte le promozioni e di approfittarne il prima possibile.

Se siete utenti PC, potete inoltre approfittare di un nuovo gioco gratis offerto in regalo su Microsoft Store: si tratta di un capitolo di una popolare saga simulativa.

Nel frattempo, la next-gen si è rivelata un grande successo per la casa di Redmond: Xbox Series X e S hanno già venduto meglio delle precedenti generazioni.