Xbox Store, sconti fino al 90% per il mese degli anime: ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivati, puntuali come ogni settimana, i nuovi sconti a tempo limitato di Xbox Store: le nuove promozioni del negozio digitale di casa Microsoft consentiranno ai fan di risparmiare fino al 90% su numerosi titoli.

Insieme al ritorno delle Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate, la casa di Redmond ha svelato tante offerte disponibili per tutti gli utenti, pensate in particolar modo per celebrare il mese degli anime e ideali per accrescere la propria raccolta di giochi sulle console di ultima generazione (trovate Xbox Series X in bundle con Forza Horizon 5 su Amazon).

Tra i numerosi sconti di Xbox Store, segnaliamo anche che sono ancora disponibili le riduzioni di prezzo sulle produzioni più amate di casa Ubisoft, come le saghe di Assassin’s Creed e Far Cry che vi avevamo segnalato nella scorsa settimana.

Sono inoltre disponibili gli sconti dedicati al publisher 2K, con numerosi prodotti di recente uscita a prezzi imbattibili: ad esempio, potrete acquistare il premiato Marvel’s Midnight Suns con uno sconto del 40%, valido sia per le edizioni Enhanced che Legendary.

Per quanto riguarda le offerte dedicate nello specifico al mese degli anime, troverete anche prodotti di stampo giapponese non necessariamente tratti da un manga o una serie animata esistente: segnaliamo ad esempio Tales of Arise al 60% di sconto o la Definitive Edition di Tekken 7 a un generoso 85% di sconto.

Questo non significa però che non troverete anche titoli tratti dalle produzioni animate più amate, come Naruto to Boruto Shinobi Striker, protagonista di una delle offerte più convenienti della settimana con la riduzione di prezzo del 90%.

Naturalmente si tratta solo di una piccolissima parte delle tante offerte disponibili su Xbox Store per questa settimana: di seguito vi elencheremo una nostra selezione con i migliori sconti, ma vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo per consultarli tutti nel dettaglio.

Bayonetta — Sconto del 60%

— Sconto del 60% BioShock: The Collection — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dragon Ball FighterZ – Ultimate Edition — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Grand Theft Auto V — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Marvel’s Midnight Suns Legendary Edition — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Naruto to Boruto: Shinobi Striker — Sconto del 90%

— Sconto del 90% NBA 2K23 (Xbox Series X|S) — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Persona 4 Arena — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Tales of Arise Deluxe Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Tekken 7 – Definitive Edition — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% The Quarry — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Tiny Tina’s Wonderlands — Sconto del 50%

— Sconto del 50% XCOM 2: Collection — Sconto del 90%

Nelle scorse ore Microsoft ha inoltre ufficializzato un triste addio per gli utenti Xbox 360: non è più possibile acquistare 46 giochi sulla storica console. Fortunatamente, molti di questi sono ancora disponibili per le piattaforme di ultima generazione, ma alcuni sono stati rimossi per sempre.

Proprio da oggi c’è però una anche una buona notizia per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass: da questo momento è infatti disponibile un nuovo gioco gratis nella sua edizione Game of the Year, precedentemente atteso per il mese di dicembre.